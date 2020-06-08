10 bin lira kredi çekip yaralı köpeği tedavi ettirdi - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyonun çarptığı yaralı köpeğini ölüme terk etmeyen esnaf, 10 bin TL tutan tedavi masraflarını karşılamak için kredi çekip köpeği tedavi ettirdi.



Kadirli ilçesi Şehit Mustafa Yağız mahallesi Andırın yolu üzerinde lokanta işleten Halil Ahrazoğlu'nun "Toni" isimli köpeğine işyerinin önünden geçen ana yol üzerinde kamyon çarptı. Köpeğe çarpan kamyonun durmayıp yoluna devam etmesinin ardından ağır yaralanan köpeği kucaklayan Halil Ahrazoğlu, önce Kadirli ilçesinde ki veterinerlere götürdü. Köpeğin bacaklarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğunu söyleyen veteriner, Kadirli'de köpeğe müdahale edemeyeceklerini bu şekilde de bırakınca öleceğini söyledi. Bunun üzerine Halil Ahrazoğlu,oğlu Aydın Ahrazoğlu ile birlikte köpeği alarak Adana iline özel bir hayvan hastanesine götürdü. Kamyonun çarptığı ve ağır yaraladığı Toni isimli köpek burada 1 hafta yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakımda kaldığı süre içerisinde köpeğinin başından bir an olsun ayrılmayan Halil Ahrazoğlu ilaç ve tedavi masrafları olan 10 bin TL tutarında ki miktarı ise kredi çekerek ödedi.



Köpeği için "küçüklüğünden beri yanımda,ailemizden biri çocuğumuzdan bir farkı yok" diyen Halil Ahrazoğlu "Burada işyerimin önünde kamyon çarptı. O şekilde bırakamazdım. Aldım veterinerlere götürdüm. Burada bir çaresini bulamadık. Adana'ya tedaviye götürdüm. Ayakları kırılmıştı. Alçıya alındı. Platin takıldı. 1 hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edildi. Daha sonra kontrole götürdüm. Platinleri çıkarıldı. Şu anda ilaçlarını kullanıyoruz. Sağlık durumu gayet iyi. Bu süreçte 8-10 bin TL tedavi masrafı tuttu. Ben esnafım. Şu günlerde esnafın durumu malum. Borcumuzda var ama köpeğimi tedavi ettirmek için gittim 10 bin lira kredi çektim. Aylık Bin 500 lira taksit ödüyorum. Neticede o da bir can taşıyor. Öyle bırakamazdım. Bundan sonrada bakmaya devam edeceğim dedi. - OSMANİYE