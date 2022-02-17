Üye Girişi
10 bin liralık Antep fıstığını 45 saniyede çaldı - Son Dakika

10 bin liralık Antep fıstığını 45 saniyede çaldı

17.02.2022 11:36
10 bin liralık Antep fıstığını 45 saniyede çaldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Fıstık Hali'ne araçla gelen bir kişi 10 bin lira değerindeki Antep fıstığını 45 saniyede çalarak kayıplara karıştı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Fıstık Hali'ne araçla gelen bir kişi 10 bin lira değerindeki Antep fıstığını 45 saniyede çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı halin güvenlik kameralarına anbean yansırken araç plakasının bez parçasıyla kapatılması dikkat çekti.

Olay, Nizip ilçe merkezindeki Fıstık Hali'nde sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre sabahın erken saatlerinde fıstık haline otomobiliyle gelen bir kişi, otomobille halde istiflenmiş halde bulunan fıstık çuvallarının yanında durdu. Araçtan inen sürücü, otomobilin bagajına 2 çuval Antep fıstığını yükledi. Aracıyla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karışan zanlının araç plakasını bez parçasıyla kapatması dikkat çekti. Fıstık çuvallarındaki eksik gözüne çarpan dükkan sahibi, gerçeği güvenlik kamerası görüntülerini izleyince anladı. Fıstıkların çalınma anı halin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Fıstık hırsızının elinin çabukluğu dikkat çekerken hırsızlık anını kameralar anbean kaydetti.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. - GAZİANTEP

10 bin liralık Antep fıstığını 45 saniyede çaldı
10 bin liralık Antep fıstığını 45 saniyede çaldı

YORUMLAR
500

Hırsızlık, Gaziantep, Tragger, Nizip, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 10 bin liralık Antep fıstığını 45 saniyede çaldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:26 Gözler 16 Mart'ta açıklanacak FED kararında! Faiz artışı kesin! Türk Lirası nasıl etkilenecek?
11:24 Yüksek fatura yetmezmiş gibi, kaçak elektriğin parasını da biz ödüyoruz!
11:15 İzleyenlerin yüreği yandı: Yaşlı kadın çöpe atılan ürünleri almak istedi! Market çalışanları izin vermedi!
11:13 Dolar yükselişte! 17 Şubat 11,16 itibariyle 13,61 TL'den satılıyor
11:11 Uzlaşma sağlandı! Muharrem Sarıkaya tokat attığı muhabire 50 bin TL tazminat ödeyecek
11:09 Nihayet maskeleri çıkaracak mıyız? Herkesin gözü kulağı önümüzdeki Çarşamba günü Bakan Koca'da olacak
11:07 Trabzon'un sadece 3 vakit namaz kılınan camisi: Sebebini duyanlar hayret ediyor!
11:01 Deva Partisi'nden "Erdoğan" göndermeli IBAN avcısı videosu!
10:49 34'lük Hamsik'e 4 milyonluk teklif geldi! Trabzonspor reddetti
10:44 Sürüdeki ördek çırpına çırpına can verdi, ne olduğu çekim yavaşlayınca anlaşıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 11:43:20. #1.12#
SON DAKİKA: 10 bin liralık Antep fıstığını 45 saniyede çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement