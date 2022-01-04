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10 bin liralık güvenlik sistemini bozup 20 bin liralık kablo çaldılar - Son Dakika

10 bin liralık güvenlik sistemini bozup 20 bin liralık kablo çaldılar

04.01.2022 16:47

Samsun'da sanayi sitesinde bir iş yerinden 20 bin liralık kablo çalan hırsızlar, 10 bin liralık da güvenlik kamerası sistemini bozarak zarar verdiler.

Samsun'da sanayi sitesinde bir iş yerinden 20 bin liralık kablo çalan hırsızlar, 10 bin liralık da güvenlik kamerası sistemini bozarak zarar verdiler. Olayla ilgili yakalanan 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde yaklaşık 13 gün önce gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlar hurdacı dükkanına geceleyin girerek önce 10 bin lira değerindeki güvenlik kamerası sistemine zarar verdiler, ardından da 20 bin lira değerinde kablo çaldılar. Hırsızlık olayı polise haber verildi. Polis olayla ilgili E.K. ve O.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, O.D. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Muhammer Ay/ İHA)

10 bin liralık güvenlik sistemini bozup 20 bin liralık kablo çaldılar
10 bin liralık güvenlik sistemini bozup 20 bin liralık kablo çaldılar
10 bin liralık güvenlik sistemini bozup 20 bin liralık kablo çaldılar

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Tekkeköy, Samsun, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 10 bin liralık güvenlik sistemini bozup 20 bin liralık kablo çaldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: 10 bin liralık güvenlik sistemini bozup 20 bin liralık kablo çaldılar - Son Dakika
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