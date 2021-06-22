BOLU EVDEN 10 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI ÇALAN SEVGİLİLER ADLİYEDE - Son Dakika

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BOLU'da, bir evden 10 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan sevgililer Ö.K. (30) ve H.D. (27) isimli kadın adliyeye sevk edildi.

Olay, 3 Mayıs'ta Karamanlı Mahallesi Güler Sokak'ta bir apartman dairesinde meydana geldi. 1 hafta tatile çıkan aile, evlerine döndüklerinde evin kapısının açık olduğunu fark etti. Durum, polise haber verildi. Evde yapılan incelemede 10 bin TL değerinde ziynet eşyasının çalındığı tespit edildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu şüphelilerin Ö.K. ve H.D. olduğunu tespit etti. Ö.K. ve H.D. yakalanarak gözaltına alındı. 10 farklı suç kaydı olan Ö.K. ve kız arkadaşı H.D., emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.