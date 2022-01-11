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10 bin liraya hurdadan aldı 130 bin liraya satışa çıkardı - Son Dakika

10 bin liraya hurdadan aldı 130 bin liraya satışa çıkardı

11.01.2022 14:32
10 bin liraya hurdadan aldı 130 bin liraya satışa çıkardı

İzmir'de iki arkadaş, 10 bin lira verip hurdadan aldıkları 1975 model Murat 124 marka aracı sil baştan yenileyerek herkesin dikkatini çeker hale getirdi.

İzmir'de iki arkadaş, 10 bin lira verip hurdadan aldıkları 1975 model Murat 124 marka aracı sil baştan yenileyerek herkesin dikkatini çeker hale getirdi. 1975 model araç, internet üzerinden 130 bin liraya alıcısını bekliyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan özel sektör çalışanı Emre Koyuncu ve uzun yıllardır kaportacılık yapan Doğan Karagöz adlı iki arkadaş, 2018 yılında 1975 model Murat 124 marka aracı hurdadan 10 bin lira vererek satın aldı. Pandemi dönemindeki boş zamanlarını değerlendirip aracı sil baştan tüm parçalarını değiştiren iki kafadar, 2 seneden fazla bir zamanda aracı adeta göz bebeği haline getirdi. El emeği ile otomobilin tüm parçalarını orijinal parçalar ile yenileyen Koyuncu ve Karagöz, uzun zamandır garajda tuttukları ve gözleri gibi baktıkları araçlarını satmaya karar verdi. Hurda halinden lüks araca dönen araç şimdi 130 bin liraya alıcısını bekliyor.

"100 BİN LİRA VEREN OLDU KABUL ETMEDİK"

Hurda fiyatına satın aldıkları aracı el emeği göz nuru ile restore ettiklerini söyleyen Emre Koyuncu, araca 100 bin lira veren olduğunu; ancak fiyatı kabul etmediklerini söyledi. Koyuncu, "Çocukluğumuzdan beri eski arabalara bir merakımız vardı. Pandemi döneminde bir boşluğumuz oldu ve çocukluk arkadaşım olan kaportacı dostumla birlikte bu araçla ilgilenmek istedik. Araç hurdayken, hurda fiyatına bu aracı aldık ve tepeden tırnağa restorasyon yaptık. Önce tüm eski parçalarını soyup kuru kasa haline getirdik; ardından da orijinaline sadık kalarak bütün parçalarını yeni olarak temin ettik ve bu hale getirdik. Araca çok fazla merak var. Sürekli aracı satmayı düşünüp düşünmediğimizi, ne kadar fiyat istediğimizi soranlar oldu. Biz de bir fiyat belirledik kendi el emeğimizi de hesaba katarak ve 130 bin liradan satışa sunduk. 100 bin liraya kadar verenler oldu; ama fiyatı kabul etmedik" açıklamasında bulundu.

"HER YERDE İLGİ ODAĞI OLDU ARACIMIZ"

Aracı görenlerin yanına geldiklerini ve sürekli araç hakkında bilgi almak istediğin söyleyen kaporta ustası Doğan Karagöz ise 2 seneden fazla bir zamandır aracın restorasyonuyla uğraştıklarını, aracın gittiği her yerde ilgi odağı olduğunu belirtti. Karagöz, "Otomobili bu hale getirmek 2 seneden fazla zamanımızı aldı. Hurdalıktan aldığımız aracı ele emeği ile bu hale getirdik. Daha sonra evraklarını tamamladık ve muayeneye götürdük. Muayene istasyonundan içeri girdiğimizde adeta ortalık karıştı ve herkes arabaya doğru koşturdu. Gittiği her yerde ilgi odağı oldu aracımız. Bizim dededen beri mesleğimiz kaportacılık olduğu için restorasyonu ile ben ilgilendim. 1975 model olan aracımıza 130 bin lira gibi bir fiyat biçtik. Tepki gösterenler de oldu elbette ama sonuçta 2 seneden fazla bu araç için emek verdik, atıl durumda olan otomobili bu hale getirdik ve el emeği göz nurumuz oldu" sözlerine yer verdi.

(Ali İhsan Çiftçi - Salih Yılmazsoy - Akın Küçükkurt/ İHA)

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Pandemi, Karagöz, Tragger, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: 10 bin liraya hurdadan aldı 130 bin liraya satışa çıkardı - Son Dakika
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