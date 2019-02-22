Son Dakika Haberleri: 10 Bin Öğrenciye 27 Bin Spor Malzemesi

10 Bin Öğrenciye 27 Bin Spor Malzemesi

24 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi "Bir Mahalle Okulu Bir Umut, Umuda Doğru Yolculuk" projesi ile 19 ilçede 215 mahalle okulunu ziyaret ederek, 10 bin öğrenciye 27 bin spor malzemesi hediye etti.

10 Bin Öğrenciye 27 Bin Spor Malzemesi, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi "Bir Mahalle Okulu Bir Umut, Umuda Doğru Yolculuk" projesi ile 19 ilçede 215 mahalle okulunu ziyaret ederek, 10 bin öğrenciye 27 bin spor malzemesi hediye etti.

Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında hayata geçirdiği 'Bir Mahalle Okulu Bir Umut, Umuda Doğru Yolculuk" projesiyle öğrencileri sporla tanıştırıyor, spora teşvik ediyor. Antalya'da spor kültürünü artırmak ve geliştirmek amacıyla Gazipaşa'dan, Kaş'a kadar mahalle okullarını ziyaret ederek, spor malzemesi desteğinde bulunuyor.

27 bin spor malzemesi

Bugüne kadar 215 mahalle okulunda 10 bin öğrenciye ulaşan Büyükşehir Belediyesi, ortaokul ve lise öğrencilerine Antalyaspor forması, tişört, şapka, spor ayakkabısı, satranç takımı, futbol voleybol basketbol topu olmak üzere 27 bin adet spor malzemesi hediye etti.

Öğretmenler ve öğrenciler çok memnun

Proje kapsamında son olarak Elmalı, Korkuteli, Kemer, Döşemealtı ve Aksu ilçelerindeki mahalle okulları ziyaret edilerek öğrencilere spor malzemesi hediye edildi. Yeni spor malzemelerine kavuşan öğrenciler büyük mutluluk yaşarken, öğretmenler ve okul yönetimleri de projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:20 Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Spor
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