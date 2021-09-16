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10 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye - Son Dakika

10 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye

16.09.2021 11:51

10 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek: "Bugüne kadar 85 bin çanta dağıttık" Kahramanmaraş'ta eğitim öğretime başlayan yaklaşık 10 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye desteği sağlandı.

10 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek: "Bugüne kadar 85 bin çanta dağıttık"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta eğitim öğretime başlayan yaklaşık 10 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye desteği sağlandı.

Kahramanmaraş'ta ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik, "Kitaplar Devletten, Çanta ve Kırtasiye Seti Onikişubat Belediyesi'nden" projesi kapsamında çanta ve kırtasiye setleri, Ali Sezai Efendi İlkokulu'nda eğitim öğretime başlayan öğrencilere dağıtıldı.

Öğrencilere hediyelerini dağıtan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, onlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Belediye olarak şimdiye kadar 85 bin öğrenciye kırtasiye yardımında bulunduklarını ifade eden Başkan Mahçiçek, "Fiziki olarak her şeyi yapabilirsiniz ama oraları yönetecek, ülkemizi memleketimizi daha iyi noktalara ulaştıracak insanlara ihtiyacımız var. Bunun ilk basamağı da okullarımızdır. Bugüne kadar 7 tane okul yaptık. Kültür evleri yaptık. Havuzlar yaptık. Bunun yanında her yıl, okullar açılırken en azından ihtiyaç sahibi ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak bakımından her yıl çocuklarımıza içinde kırtasiye malzemelerinin de bulunduğu çanta dağıtıyoruz. Bugüne kadar 85 bin çanta dağıtmışız. Bu yıl tekrar başladık ve 10 binin üzerinde çanta dağıttık" dedi.

10 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye
10 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye
10 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye
10 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye

Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 10 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye - Son Dakika


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SON DAKİKA: 10 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye - Son Dakika
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