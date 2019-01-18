Son Dakika Haberleri: 10 Bin Parça Hurdayla Tavus Kuşu Heykeli Yaptı

10 Bin Parça Hurdayla Tavus Kuşu Heykeli Yaptı

31 dakika önce

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, heykeltıraş Mervan Altınorak, 10 bin parça hurda ile tavus kuşu heykeli yaptı.

10 Bin Parça Hurdayla Tavus Kuşu Heykeli Yaptı, System.String[]
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, heykeltıraş Mervan Altınorak, 10 bin parça hurda ile tavus kuşu heykeli yaptı. Altınorak, hedefinin Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kişisel sergi açmak olduğunu söyledi.

Reyhanlı'da yaşayan Mervan Altınorak, geyik ve at heykelinden sonra bu defa tavus kuşu yaptı. Altınorak, çatal, hurda demir, bilye, oto yedek parçaları gibi malzemelerin de bulunduğu 10 bin parça hurda kullanarak tavus kuşu heykeli yaptı. Mervan Altınorak heykeli mozaik parçaları ile süsledi.

Amacının ABD'de kişisel sergi açmak olduğunu belirten Altınorak, "Bu defa farklı olması açısından mozaikle hurdayı birleştirdim. Tavus kuşu heykelini 2,5 ayda tamamladım. 2 metre uzunluğunda ve 157 santimetre eninde olan tavus kuşu heykelini ayrıca mozaik taşları ile süsleyerek ortaya farklı bir görünüm kazandırdım. Yaptığım diğer eserlerle birlikte ilerleyen zamanda ABD'de kişisel sergi açmayı planlıyorum. Bununla ilgili çalışmalarım devam ediyor" dedi.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:12 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Reyhanlı, Hatay, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu, Kritik İlde Oy Kullanacak Suriyeli Sayısını Açıkladı Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırıyla İlgili Konuştu: DEAŞ Sona Ermedi

Sosyete Kasabı Nusret Gökçe, Manhattan'daki Çalışanlarıyla Mahkemelik Oldu Survivor Turabi, MTV'nin Yarışma Programı The Challenge'a Katılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 12:43:53. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 10 Bin Parça Hurdayla Tavus Kuşu Heykeli Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]