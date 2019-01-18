10 Bin Parça Hurdayla Tavus Kuşu Heykeli Yaptı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, heykeltıraş Mervan Altınorak, 10 bin parça hurda ile tavus kuşu heykeli yaptı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, heykeltıraş Mervan Altınorak, 10 bin parça hurda ile tavus kuşu heykeli yaptı. Altınorak, hedefinin Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kişisel sergi açmak olduğunu söyledi.



Reyhanlı'da yaşayan Mervan Altınorak, geyik ve at heykelinden sonra bu defa tavus kuşu yaptı. Altınorak, çatal, hurda demir, bilye, oto yedek parçaları gibi malzemelerin de bulunduğu 10 bin parça hurda kullanarak tavus kuşu heykeli yaptı. Mervan Altınorak heykeli mozaik parçaları ile süsledi.



Amacının ABD'de kişisel sergi açmak olduğunu belirten Altınorak, "Bu defa farklı olması açısından mozaikle hurdayı birleştirdim. Tavus kuşu heykelini 2,5 ayda tamamladım. 2 metre uzunluğunda ve 157 santimetre eninde olan tavus kuşu heykelini ayrıca mozaik taşları ile süsleyerek ortaya farklı bir görünüm kazandırdım. Yaptığım diğer eserlerle birlikte ilerleyen zamanda ABD'de kişisel sergi açmayı planlıyorum. Bununla ilgili çalışmalarım devam ediyor" dedi.



- Hatay

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