Son Dakika Haberleri: 10 bin taraftar Zonguldak Kömürspor'a destek verdi
Son Dakika Spor 10 bin taraftar Zonguldak Kömürspor'a destek verdi

10 bin taraftar Zonguldak Kömürspor'a destek verdi

6 saat önce

Zonguldak Kömürspor sahasında 2-0 mağlup olduğu Samsunspor maçına 10 binin üzerinde Kırmızı Lacivertli taraftar geldi.

10 bin taraftar Zonguldak Kömürspor'a destek verdi, System.String[]

Zonguldak Kömürspor sahasında 2-0 mağlup olduğu Samsunspor maçına 10 binin üzerinde Kırmızı Lacivertli taraftar geldi.


TFF 2.Lig Beyaz Grupta mücadele eden Zonguldak Kömürspor 11'inci hafta mücadelesinde saha ve seyircisi önünde Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu. Öte yandan maça ise Zonguldak Kömürspor taraftarı damgasını vurdu. Zonguldak Kömürspor'un sahasında konuk ettiği Samsunspor maçına 10 binin üzerinde Kırmızı Lacivertli taraftar ilgi gösterdi. Tribünü maç bitimine kadar görsel şölene çeviren Zonguldak Kömürspor taraftarları maç boyunca telefon ışıkları ve sloganlarla takımlarına destek verdi. - ZONGULDAK

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 07:46 Kaynak: İHA
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