Son Dakika Haberleri: 10 Bin TL Değerinde İnşaat Malzemesi Çalan Şahıslar Yakalandı

10 Bin TL Değerinde İnşaat Malzemesi Çalan Şahıslar Yakalandı

1 saat önce

Bartın kent merkezinde bir minibüsten 10 bin TL değerinde inşaat malzemesi ve iş makinelerini çalan şahıslar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

10 Bin TL Değerinde İnşaat Malzemesi Çalan Şahıslar Yakalandı, System.String[]
Bartın kent merkezinde bir minibüsten 10 bin TL değerinde inşaat malzemesi ve iş makinelerini çalan şahıslar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Hırsızlık olayı Gölbucağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.D., A.K., K.K., A.S. ve Z.D. isimli şüpheli 5 şahıs içinde değerli inşaat malzemeleri ve iş makineleri olan minibüsü takibe aldı. Minibüsün bir noktada durmasını fırsat bilen şüpheliler minibüsün arka bagaj kapağını açarak 10 bin TL değerindeki inşaat malzemeleri ve iş makinelerini çaldı. Durumun fark edilmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelileri oturdukları evlerde kıskıvrak yakalandı. Yapılan sorguları sonucunda çalıntı malzemeler bulunarak sahibine teslim edilirken hırsızlık şüphelileri hakkında işlem başlatıldı. - BARTIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:08 Kaynak: İHA

Bartın, 3. Sayfa
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