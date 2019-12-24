10 bin TL verdikleri dedektörlerle ekmeklerini sahilden çıkartıyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 bin TL verdikleri dedektörlerle ekmeklerini sahilden çıkartıyorlar - Son Dakika

10 bin TL verdikleri dedektörlerle ekmeklerini sahilden çıkartıyorlar

6 saat önce

Antalya'da fırtınadan sonra dev dalgaların getirdiği değerli eşyaları sahilde dedektörle dolaşıp arayan vatandaş, "Yüzük, küpe ne çıkarsa, ekmeğimizi bundan çıkarıyoruz" dedi.

10 bin TL verdikleri dedektörlerle ekmeklerini sahilden çıkartıyorlar, System.String[]

Antalya'da fırtınadan sonra dev dalgaların getirdiği değerli eşyaları sahilde dedektörle dolaşıp arayan vatandaş, "Yüzük, küpe ne çıkarsa, ekmeğimizi bundan çıkarıyoruz" dedi.


Antalya'da son iki gündür etkisini gösteren fırtınada denizde de büyük dalgalar oluştu. Havanın normale dönmesiyle beraber değerli eşya arayanlar sahilleri taramaya başladı. Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan İncekum plajında da iki kişi ellerindeki dedektörlerle değerli eşya aradı. Sahili boydan boya didik didik tarayan defineciler umutla bir şeyler bulmayı denedi.


Dedektörle altın aramak için en uygun zamanın fırtına sonrası olduğuna dikkati çeken defineci, yüzük ve küpe gibi ziynet eşyası aradığını ifade etti. Dedektörü 10 bin TL'ye aldığını söyleyen defineci, "Normalde bulduğum ziynet eşyaları bu parayı karşılıyor ama bugün daha bir şey bulamadım. Genelde büyük dalgalardan sonra aramaya çıkıyoruz. Ekmeğimizi buradan çıkarıyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ters yönde drift yapan sürücüye 15 bin lira ceza kesildi
İzmir'de su kesintileri nedeniyle tankerlerle su dağıtımı sürüyor, vatandaş tepkili Vatandaşı memnun eden uygulama! Üslup kuralına uymayan pazarcının tezgahı kapatılıyor "Drift" yapan ve ters yönde giden sürücüye 15 bin lira ceza kesildi

Son Dakika Haberleri
21:55 İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini - Son Dakika
21:55 Fatih Terim'den imalı paylaşım - Son Dakika
21:50 Türbülansa giren uçakta korku dolu anlar - Son Dakika
21:50 Kayseri'de yolda mahsur kalan 2 diyaliz hastası kurtarıldı - Son Dakika
21:45 İskenderun Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini - Son Dakika
20:49 Durumdan vazife çıkarıp köprüden suya atlayan garsonun haklı mutluluğu! 23 yaşındaki kızı kurtardı - Son Dakika
20:08 Son dakika: Adana'da bir aracın sel sularına kapılmasının ardından kaybolan 2 kişi bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 21:58:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 10 bin TL verdikleri dedektörlerle ekmeklerini sahilden çıkartıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]