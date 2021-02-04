10 bin TL'ye hurdadan aldı, 250 bin TL'ye almak için müşteri çıkanları geri çevirdi

SİİRT - Siirt oto sanayi sitesinde hurda olarak 10 bin TL'ye aldığı aracı baştan sona yenileyen oto sanayi ustası Ferhat Tekin, 1990 model aracı için verilen 250 bin TL'lik teklifi geri çevirdiğini söyledi.

Siirt'te 20 yıldır oto sanayi ustası olan Ferhat Tekin, çürümeye terk edilmiş 1990 model hurda aracı görünce, 10 bin liraya satın aldı. Aracı baştan sona yenileyerek 50 bin lira masraf eden Tekin, aracı yürür duruma getirdi. Daha sonra özenle bakımları yapılan 31 yaşındaki araç, rengi ve görselliği ile herkesin dikkatini çekmeye başladı. Aracıyla her gün ilgilenen Tekin, satması için 250 bin lira teklif edildiği ama bunu kabul etmediğini dile getirdi. Tekin, "Hurda da gördüğüm araba hoşuma gitti, hobi olarak başlıyayım dedim. 10 bin liraya aldığım arabayı 50 bin lira harcadım. Aracın motorunu indirip 4x4 şanzımanını baştan sona yeniledim. Arazide güzel bir şekilde gidecek şekilde. Araca ekstradan get yükseltme, kasa yükseltme jantlarını 5 santim dışarı çıkarma yaptım. Dıştan görünüşü de çok güzel gören çok beğeniyor almak istiyor. Arkadaşlarım 250 bin lira verdi, satmayı düşünmüyorum. Arabamı çok seviyorum" dedi.

Aracı almak için teklifte bulunduğunu belirten Caner Boz adlı müşteri, aracın çok hoşuna gittiğini, almak için teklifte bulunduğunu fakat ustanın aracı satmadığını söyledi. Boz, "Ferhat ustamızın aracını sanayide gördüm. Ustalığını da bildiğim için kendisine bir teklif sundum aracını satın almak istedim ama satmadı bana. Çünkü arabayı hobi olarak yaptı. Gayet güzel bir araç tasarladı. Kendisi çok emek harcadı. Ustalığı da çok güzel Ferhat ustamıza başarılar diliyorum. Güzel bir arabası oldu Allah güle güle binmeyi nasip etsin" diye konuştu.