10 bin tohumlu kalem, bin 954 adet fidan dağıtıldı - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi, Adıyaman'ın il oluşunun 66. yıldönümü dolayısıyla 10 bin adet tohumlu kalem ile bin 954 adet fidan dağıttı.

1 Aralık 1954 yılında il statüsüne kavuşan Adıyaman'ın il oluşu etkinlikleri çerçevesinde Demokrasi Parkı önünde açılan stantta vatandaşlara 10 bin adet tohumlu kalem ile bin 954 adet çam fidanı dağıtan Başkan Kılınç, böyle anlamlı bir günde anlamlı bir projeye imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Hedeflerinin gelecek nesillere büyük bir miras bırakmak olduğunu söyleyen Başkan Kılınç, Adıyaman'ı eski yeşil dokusuna kavuşturmak için çeşitli projelere imza attıklarını belirterek, "Bugün 1 Aralık 2020, Adıyaman'ımızın il oluşunun 66. yıldönümü. bin 954 yılında il statüsüne kavuşan bu güzel kentimizin il olmasında emeği geçen herkesi minnetle, şükranla, vefat edenleri de rahmetle anıyorum. Yaşayanlar varsa onlara da sağlıklı, sıhhatli uzun ömürler diliyorum. Bugün bin 954 yılının simgesi olarak 1954 adet çam ağacı fidanı ile 10 bin tane tohumlu kalem dağıttık. Buradaki amacımız, kuraklıkla mücadele için şehrimizi ve ülkemizi yeşillendirmek, ağaçlandırmaktır. Bu anlamda şehrimizde metrekareye düşen yeşil oranını arttırmak için daha büyük çalışmalarımızda mevcut. İnşallah bu projelerimizle geleceğe çok büyük bir miras bırakacağız. Bu vesileyle bir kez daha il oluşumuzun yıldönümünü kutluyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Adıyaman'ın il oluşunun yıldönümünü gün içerisinde çeşitli etkinliklerle kutlayan Adıyaman Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İkra Koleji ile birlikte Karadağ Ormanlık alanda dağ bisikleti yarışı düzenledi. Yarışmacıların HES Koduyla katılabildiği ve 30 yarışmacının katıldığı yarışma renkli görüntülere sahne oldu. - ADIYAMAN