10 bin vaka sayısına hangi ülke kaç günde ulaştı?

Yeni tip koronavirüs salgını Çin dışında yayılmaya devam ederken Türkiye'de tespit edilen Covid-19 vaka sayısı 10 bin 827'ye, can kaybı ise 168'e yükseldi.



30 Mart itibariyle vaka sayısının 10 bini geçtiğini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ölü sayısını da 168 olarak açıkladı.