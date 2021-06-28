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10 bin yıllık ata tohumundan elde edilen siyez unu tescillendi - Son Dakika

10 bin yıllık ata tohumundan elde edilen siyez unu tescillendi

28.06.2021 16:38
10 bin yıllık ata tohumundan elde edilen siyez unu tescillendi, System.String[]

Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak da bilinen Kastamonu siyez ununa Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak da bilinen Kastamonu siyez ununa Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Ayrıca 13 ürünün değerlendirme sürecinin devam ettiği kentin coğrafi işaretli ürün sayısı ise 22'ye yükseldi.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2018 yılında başvuruda bulunduğu Kastamonu siyez unu Türk Patent ve Marka Kurumu'nca 1 Haziran tarihli Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlanarak tescil edildi. Böylece Kastamonu'da coğrafi işaretli ürün sayısı 22'ye yükseldi. Tescil belgesinin Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) başkanlığına ulaştırılmasıyla birlikte tescil belgesi Vali Avni Çakır'a takdim edildi. KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, beraberinde Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan ile ilgili kurum ve oda temsilcileriyle birlikte Vali Avni Çakır'ı ziyaret etti. Ziyarette KATSO Başkanı Fındıkoğlu, Kastamonu siyez ununun tescil belgesini Vali Çakır'a takdim etti.

"Tescilli ürün sayımız 22'ye yükseldi"

Vali Çakır, emeklerinden ötürü KATSO Başkanı Fındıkoğlu ile oda temsilcilerine ve ilçe belediyelerine teşekkür ederek, "Bu belge bir evrakın ötesinde bir anlam ifade ediyor. Ülkemizin birçok yerinde siyez üretiliyor ama Kastamonu, siyezin anavatanıdır. En eski ata tohumu siyez Kastamonu'dadır. Eski usulle hem üretimde hem de mamul hale getirilmesinde genetiği oynanmadan günümüze kadar gelmiştir. Bu anlamda Kastamonu olarak böyle bir verimliliğe de sahibiz. Biz, marka olmanın ve tescilli ürüne sahip olmanın ne anlama geldiğini Kastamonulular olarak artık biliyoruz. Bu anlamda da şu anda tescilli ürün sayımız 22'ye yükseldi. 22 tescilli ürün ile Türkiye'de şu anda üçüncü sırada bulunuyoruz. Bizler gelecekte bu tescilli ürünlerin çok daha önemli olacağını düşünüyoruz. Bu yüzden tescilli ürün sayımızı arttırma noktasında yoğun çaba içerisindeyiz. Ürün sayısını da arttırmak sadece yetmiyor. Bunda ürün kalitesini de korumak, bu konuda da oluşacak ticari talebi ve potansiyeli de çok iyi yönetmek gerekiyor. Eğer bizler sürümü ve talebi görüp, fabrikasyonu dönüp ana temasından alırsak çok kısa süre sonra sıradanlaşıyor. Ama ne kadar orijinalini korursak, ne kadar toprakla buluşturursak, tüketiciye ulaştırana kadar ne kadar doğallığını koruyabilirsek o kadar kıymetli ve karlı olur. Buradaki amacımız aynı zamanda ticari kar elde etmek. Çiftçimiz biraz daha zahmetlisini yapsın, biraz daha böyle masraflısını yapsın ama alın terini de o anlamda alsın. Bizim amacımız o. Zaten bunun özel müşterisini çok fiyatına bakmıyor. Alıp kullanıyor" dedi.

"Para kazanması ve istihdam sağlanması noktasında vesile olacağız"

Tescilli ürün sayısının daha da yükseltilmesi gerektiğine işaret eden Vali Çakır, "Küresel ticaretin ve pazar sayısının arttığı bir dönemde herkes internetten elde ettiği ürünü rahatça pazarlayabiliyor. Amerika'dan bir talep gelse, Devrekani'nin, Seydiler'in ya da İhsangazi'nin köyünden hemen siyez kargoya verilebiliyor. Bizler bunun farkındayız. İnşallah bu ürünlerin pazarlanması noktasında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) olarak bir çalışmamız bulunuyor. Kastamonu Belediyemizin bir çalışması var. Bunları kısa sürede hayata geçireceğiz. Hem kendi imkanlarımızla hem de dışarıdaki insanlara elde ettiğimiz ürünleri pazarlayacağız. Herkes İhsangazi ya da Seydiler'i bilemeyebilir ama Kastamonu'yu bilir. Bu kapsamda Kastamonu ön planda olarak alt kategorilerinde de ilçelerimizi yapacağız. İlerleyen süreçte vatandaşımızdan inşallah bu konuda ciddi anlamda para kazanması ve istihdam sağlanması noktasında vesile olacağız. Bu yüzden tescil sayımızı 30'a yükseltmemiz lazım. Bu konudaki çalışmalarımızda sürüyor" diye konuştu.

"Kastamonu'nun tescilli ürünleri tüm Dünyaya pazarlanacak"

Kastamonu'nun tescilli ürünlerinin tüm Dünyaya pazarlanacağını vurgulayan Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu da, "Ata buğdayımız siyez ununun tescilini almış bulunmaktayız. Bundan sonrası için marketlerde, raflarda katma değerini yükselterek ve çeşitliliğini arttırarak inşallah bir de üretimini arttırarak marketlerde daha çok ve uluslararası pazarlarda hem tanıtımı hem de pazarlanması için elimizden geleni yapacağız. Ticaret ve Sanayi Odası olarak, tescil ettirdiğimiz bu ürünü İnşallah bu sayede de taçlandırmış olacağız. Bu tescil, çiftçilerimize hem üretim hem de siyez ununun potansiyelini arttırarak coğrafi işareti olan bir ürünlü katma değeri yüksek ürünler elde ederek uluslararası pazarlarda yer almasını ve pazarlanmasını sağlayacak" şeklinde konuştu.

"Coğrafi işaretli siyez unu, birçok ilçemizde ayrı bir önem ifade ediyor"

KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ile ekibine çalışmalarından ötürü teşekkür eden Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç ise, şöyle konuştu: "Bizim çiftçilerimizin üretmiş olduğu ürünlerin KATSO tarafından sahip çıkılarak coğrafi işaretli tescilli ürün olarak gösterilmesi ayrı bir bizlerin hoşumuza gidiyor. Bizim şu anda tescilli 22 tane ürünümüz var. Kastamonu malumunuz farklı lezzetleriyle ve çeşitleriyle zengin bir memleket. Her bölgenin kendisine göre lezzeti ve ürünü var ama bu coğrafi işaretli ürünümüz siyez unu, birçok ilçemizde merkez dahil ayrı bir önem ve anlam ifade ediyor. Bizler, bir tane tescilli ürün süreci yürüttük. Gerçekten sahiplenilmesi gerekiyor, kolay değil. Ben, başkanımıza ve ekibine bu ürünümüzü sahiplendikleri için teşekkür ediyorum."

Öte yandan Kastamonu'dan 13 ürünün coğrafi işaret başvurusunun da Türk Patent ve Marka Kurumunda inceleme aşamasında olduğu öğrenildi. - KASTAMONU

10 bin yıllık ata tohumundan elde edilen siyez unu tescillendi
10 bin yıllık ata tohumundan elde edilen siyez unu tescillendi
10 bin yıllık ata tohumundan elde edilen siyez unu tescillendi
10 bin yıllık ata tohumundan elde edilen siyez unu tescillendi
10 bin yıllık ata tohumundan elde edilen siyez unu tescillendi
10 bin yıllık ata tohumundan elde edilen siyez unu tescillendi
10 bin yıllık ata tohumundan elde edilen siyez unu tescillendi
10 bin yıllık ata tohumundan elde edilen siyez unu tescillendi
10 bin yıllık ata tohumundan elde edilen siyez unu tescillendi

Kastamonu, Türkiye, Patent, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 10 bin yıllık ata tohumundan elde edilen siyez unu tescillendi - Son Dakika Ekonomi


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