10 binde bir görülen doğum vakası Trabzon'da yaşandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 binde bir görülen doğum vakası Trabzon'da yaşandı - Son Dakika

10 binde bir görülen doğum vakası Trabzon'da yaşandı

7 saat önce

Kalın bağırsak, ince bağırsak ve karaciğerin bir kısmı karın üzerinde kese içinde doğan bebek, yapılan ameliyatla organları karın içine yerleştirilerek taburcu edildi.

10 binde bir görülen doğum vakası Trabzon'da yaşandı, System.String[]

Kalın bağırsak, ince bağırsak ve karaciğerin bir kısmı karın üzerinde kese içinde doğan bebek, yapılan ameliyatla organları karın içine yerleştirilerek taburcu edildi.

Yaklaşık 10 binde bir görülen bu tür doğumların nedeni tam olarak bilinmezken, muhtemelen annenin gebelik döneminde kullandığı ilaçlardan kaynaklanabileceği belirtildi.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Öğretim Üyesi Dr. Sefa Sağ tarafından ameliyat edilen bebeğin kalın bağırsak, ince bağırsak ve karaciğerin bir kısmı karın içine yerleştirildi.

Bu tür doğum ameliyatının başarılı bir şekilde yapıldığını belirten Dr. Sağ, "Karın ön duvarı defektlerinde olan omfalosel, ince bağırsak, mide, karaciğer gibi karın içi organların bir kese içinde karın boşluğunun dışında yerleştiği nadir bir anomalidir. Bu tür doğumlar 10 binde bir görülür. Annenin gebeliği sırasında ilk üç ayda kullandığı bazı ilaçlar neden olarak gösterilse de net bir sebebi bulunmamaktadır. Günümüzde gerek ameliyat teknikleri ve kullanılan malzemelerin gelişmesi, gerekse yoğun bakım şartlarının iyileşmesiyle bu tür anomali sorunsuz şekilde düzeltilebilmektedir. Bebek, uzun süre çocuğu olmayan çiftin yıllar sonra gelen ilk erkek bebeği. Yaklaşık 2 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınarak daha sonra sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Bu tip ameliyatlar, deneyimli ameliyathane ve yoğun bakım ekibimiz sayesinde Numune Hastanemizde başarılı bir şekilde yapılmaktadır" diye konuştu.

(Bekir Koca/İHA)

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bebek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:45 Kaynak: İHA
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