Son Dakika Haberleri: 10 bine yakın İstanbullu spor yaptı
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10 bine yakın İstanbullu spor yaptı

1 saat önce

İSTANBUL – DHA, (Kurumsal Haberler)- Yaşam tarzı spor olan ve spora başlamak için motivasyona ihtiyaç duyan yaklaşık 10 bin İstanbullu hafta sonu Sweat Fest ile hem spor yaptı, hem de eğlendi.

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İSTANBUL – DHA, (Kurumsal Haberler)- Yaşam tarzı spor olan ve spora başlamak için motivasyona ihtiyaç duyan yaklaşık 10 bin İstanbullu hafta sonu Sweat Fest ile hem spor yaptı, hem de eğlendi.

Elif Boyner ve Melis Abacıoğlu tarafından kullanıcıların spor deneyimlerini paylaşmaları için hayata geçirilen mobil spor uygulaması SWEATers, üçüncü kez gerçekleştirdiği SWEAT FEST ile katılımcı rekoru kırdı.

İki gün boyunca Küçükçiftlik Park'ta 10 bine yakın kişiyi ağırlayan festivalde binlerce ziyaretçi hem eğlendi, hem motivasyon kaynağı parçaları dinledi hem de spor yaptı. Geçtiğimiz yıla göre katılımcı sayısını yüzde 25 artıran organizasyonda, dans ve sporu birleştiren grup derslerin yanı sıra yoga, pilates, kafes futbolu, basketbol, kürek, fitness, masa tenisi ve grup spor dersleri yer aldı.

ŞEHRİN MERKEZİNDE PLAJ VOLEYBOLU DENEYİMİ

17'nin üzerinde yoga eğitmeninin yönlendirmeleri ile grup yoga yapan katılımcılar plaj voleybolu oynama fırsatı yakaladı. Ayrıca kadın katılımcılar 'kafes futbolu' bölümünde futbol oynayarak yeteneklerini sergiledi. Bu sene diğer senelerden farklı olarak katılımcılara Sports Bar, e-spor ve lounge alanı sunuldu.


Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:15 Kaynak: DHA
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