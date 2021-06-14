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10 bitkiden üretilen antivirüs dondurma Bodrum'da ilgi odağı oldu - Son Dakika

10 bitkiden üretilen antivirüs dondurma Bodrum'da ilgi odağı oldu

14.06.2021 19:47

10 bitkiden üretilen antivirüs dondurma Bodrum'da ilgi odağı oldu 10 bitki üzerinde 8 ay çalıştılar antivirüs dondurmayı ürettiler Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde, bitkilerin etken maddeleri ayrıştırdıktan sonra virüslere karşı sağlığı destekleyici dondurma üretildi.

10 bitkiden üretilen antivirüs dondurma Bodrum'da ilgi odağı oldu

10 bitki üzerinde 8 ay çalıştılar antivirüs dondurmayı ürettiler

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde, bitkilerin etken maddeleri ayrıştırdıktan sonra virüslere karşı sağlığı destekleyici dondurma üretildi. Dondurma Bodrum'da yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi odağı oldu.

Bodrum'da ve Milas'ta bulunan şifalı bitkilerin etken maddelerinden üretilen anti vrs dondurma tezgahlarda yerini aldı. İçerisindeki 10 adet bitkinin yararlı etken maddelerinden oluşturulan dondurma yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmaya aday gösteriliyor.

Bodrum'da üretici firmalar tarafından, laboratuvar çalışmaları tamamlandıktan sonra üretimine başlanan antivirüs dondurmanın yapım aşaması ise 8 ay sürdü. Ülke ekonomisi, bölgesel kalkınma, tıbbi ve aromatik bitkilerin yenilikçi ve yeni kullanım alanları açısından katma değer üretmek için uzun çalışmalar sonucunda ortaya çıkan dondurma şimdiden ilgi odağı oldu. Virüsler ile mücadelede yeni bir anlayış ortaya koyan bu proje, şimdiden yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye başladı. İMMUNAT AŞ tarafından 8 aydır laboratuvar çalışmaları yapılan ve üzerinde akademisyenler ile birlikte titizlik ile çalışılan, şifalı bitkiler etken maddeleri içerisinde bulunan, antiviral özellikler, dondurma ile entegre edildi. Antivirüs dondurma içerisinde Muğla bölgesinden toplanan ve İMMUNAT AŞ Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çiftliği'nde yetiştirilen bitkiler kullandık. Dondurma içerisinde bulunan sıvı bitki ekstraktları; Kudret narı, Kırmızı pancar, Zerdeçal, Zencefil, Zeytin yaprağı, Harnup, Tarçın, Karanfil, Meyan kökü olarak formüle edildi.

Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı emekli öğretim Üyesi, İMMUNAT AR-GE sorumlusu Prof. Dr. Seyhan Ersan bitkilerden çıkardıkları etken maddeleriyle antivirüs dondurma ürettiklerini ifade ederek "Dondurmanın bitkilerde değişik miktar ve oranlarda bulunan biyoaktif birleşenler, fitokimyasal birleşikler birçok hastalıkta olduğu gibi viral hastalıklarda da bağışıklık sistemini güçlendirir. Viral hastalıklarda virüsün neden olduğu, genomun kopyalanmasını baskı altına alır. Türkiye'de endemik olarak yetişen, bizimde tıbbi ve aromatik bitkiler ARGE çiftliğimizde yetiştirdiğimiz bitkilerden yola çıktık" dedi

Akdeniz Üniversitesi, Tibbi Farmakoloji, Anabilim Dalı Başkanı İMMUNAT A.Ş AR-GE ve Akademik Danışmanı Prof. Dr. Coşkun Usta ise bitkilerden elde edilen etken maddelerden dondurma ürettiklerini belirterek "Ciddi bir pandemi yaşıyoruz. İnsanlar bu pandemi sürecinden çok ciddi etkilendiler. Bizde bilim insanları olarak bu virüsle savaşa nasıl bir katkıda bulunuruz dedik. Kendi deneyimimizle, kendi birikimlerimizi de işin içine kattık. Bu bileşenleri nasıl bir araya getirir ve faydalı bir şeyler elde ederiz diye düşündüğümüzde de önümüz yaz ve herkes pandemide çok sıkıldı ve dondurma çok tüketilen bir ürün, dondurmadan fonksiyonel bir gıda yapmak için kolları sıvadık. Bodrum'da çok özel bitkilerin olduğu şifa kaynağı bir yerde yaşıyoruz. Ülkemizin bu endemik bitkilerini acaba virüslerle mikroplarla nasıl savaşa bilir bir hale getirebiliriz diye düşündük. Bu projeyi ortaya koyduk. En azından pandemi koşullarında hem rahatlatarak hem de mikrop öldürücü bir etki yaparak pandemiye bir katkıda bulunmak için bu projeyi geliştirdik" şeklinde konuştu.

Dondurmayı şifaya çevirdiler

Prof. Dr. Coşkun Usta dondurmanın hasta eden özelliğinin yerinin vücuttaki virüslerle savaşacak hale getirdiklerini de sözlerine ekleyerek "Eskiden dondurma hastalık yapan bir gıda olarak önümüze sunulurdu. Kışın dondurma yiyemezdik. Zaman içerisinde dünya geliştikçe, teknoloji geliştikçe belki de hastalıklar arttıkça bizim dondurmadan da faydalanmamız gerektiği dondurmanın acaba hastalık yapan değil de hastalığı önleyen bir yönü olamaz mı diye düşündük. Pandemi koşullarında böyle bir proje yapabilir miyiz dondurmaya hastalık değil de, hastalıklar ile mücadelede yardımcı olabilen bir fonksiyonel gıdaya çevirebilir miyiz diye düşündük. Bu amaçla da bu projeyi yaptık. Dondurmayı gerçekten şu an için çok sağlıklı bir hale getirdik. Daha da sağlıklı kılmaya çalışan belki de yabancıların bir tık önüne geçerek mikropları öldüren bir ajan olarak kullanmayı düşündük" ifadelerini kullandı.

Bitkileri teker teker inceleyip dondurma yaptılar

Doğa şifa kaynağı ve bitkiler mikropları öldüren çok özel moleküller içerdiğini de anlatan Prof. Dr. Coşkun Usta "Onlar doğa ile savaşırken doğaya karşı koyacak bazı maddeler üretiyorlar. Bizde bu maddeleri kullanalım dedik. Sadece, immün sistem virüsler ve serbest radikaller ile mücadelede yeterli olmayabilir. Doğada bulunan çeşitli bitkilerde mikroplara ve virüslere karşı önleyici yada yok edici özelliklerde bulunmaktadır. Dolayısıyla bitkilerin kendilerini koruyabilmek için ürettiği, moleküller ve maddelerden de bizlerde sağlık açısından faydalanmak istiyoruz. Bu projeyi yediden, yetmişe herkesin sevdiği bir gıda ile yaparsak çok daha başarılı oluruz diye düşündük. Bitkilerin yararlı olan maddelerini biz ortaya çıkarıyoruz. Bunları belli bir miktarlarda çok güvendiğimiz insanlar bu dondurmayı üretecek şekilde teslim ediyoruz ve gerisi onlara bırakıyoruz. Şu an için böyle bir proje ve üretim dünyada ilk defa Türkiye'de Muğla/Bodrum bölgesinde başlatılmıştır. Bu tip projelerin farklı gıda ürünlerinde hızla yaygınlaşarak tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanımının geniş alanlara yayılması ve doğal sağlığı destekleme açısından önemini hedefliyoruz. Bu projenin fikir babası olan İMMUNAT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Adnan AKAR sayesinde daha birçok yeni projeye imza atacağımıza inanıyoruz" dedi.

10 bitkiden üretilen antivirüs dondurma Bodrum'da ilgi odağı oldu
10 bitkiden üretilen antivirüs dondurma Bodrum'da ilgi odağı oldu
10 bitkiden üretilen antivirüs dondurma Bodrum'da ilgi odağı oldu
10 bitkiden üretilen antivirüs dondurma Bodrum'da ilgi odağı oldu

Pandemi, Bodrum, Muğla, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 10 bitkiden üretilen antivirüs dondurma Bodrum'da ilgi odağı oldu - Son Dakika


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