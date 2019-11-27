Eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, çok önemli bir güç olan Türkiye'nin Doğu-Batı'yı bir araya getirme kapasitesinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Türkiye, Avrupa Birliğinde (AB) olmalı. Hep bunu savundum, daha iyi bir Avrupa için harika olurdu." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde "Yeni Bir Dünya Düzenine Doğru" temasıyla düzenlenen 10. Boğaziçi Zirvesi'nin açılışında konuşan Zapatero, güvenlik ve huzur için Orta Doğu'daki istikrar sorununun çözülmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin çok aktif ve güçlü bir oyuncu olduğunu mülteci krizinde oynadığı rolle gösterdiğini anlatan Zapatero, şöyle devam etti:

"Bu bölgede gelecekten söz edeceksek Türkiye'nin rolü çok çok önemli. Artık siyasette küreselleşme var ve küresel çapta iş birliği çok önemli ama son 10 yılda güç kaybetti. Ancak bizim çok aktif bir rol oynamamız lazım. Büyük sorunlara çözüm bulabilmek için bütün milletlerin aktif bir rol oynaması gerekiyor. Barışın tesis edilmesi konusunda bütün ülkeler irade göstermeli. Ülkeler olarak taahhütte bulunmalıyız, nükleer silahsızlanmaya karşı durmamız gerekiyor."

Zapatero, büyük güçlerin duruşunun kendisini endişelendirdiğini ifade ederek, Doğu ile Batı arasında bir dengenin olması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası huzurdan bahsedilecekse Orta Doğu'daki istikrar sorununun çözülmesi gerektiğine dikkati çeken Zapatero, Türkiye'nin bölgede oynayacağı rolün önemli olduğunu anlattı.

Eski İspanya Başbakanı Rodriguez Zapatero, başbakanlığı döneminde Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini savunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye çok önemli bir güç. Doğu ile Batı'yı bir araya getirme kapasitesi çok yüksek. Türkiye, AB'de olmalı. Hep bunu savundum, daha iyi bir Avrupa için harika olurdu. Türkiye'nin AB'ye güç katacağına inanıyorum. Türkiye'ye, Türk iş insanlarına tekrar tekrar Avrupa'ya yaklaşma çağrısı yapıyorum. Bu Avrupa için de çok önemli. Yeni bir düzen diyorsak, istikrar ve barış şart. Bu asla iş birliği yapılmadan olmaz. Yeni bir düzen için İspanya elinden geleni yapacaktır."