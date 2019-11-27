İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "Ulaştırma sektörü Türkiye için stratejik bir sektördür. Türkiye bu alanda önemli yatırımlar yapmıştır. Havalimanı sayısı 24'ten 56'ya çıkmış, yolcu sayısı 33 milyondan 200 milyonları aşmıştır. 85 milyon nüfusumuz ve turizm potansiyelimiz ile önemli merkez olacağız." dedi.

10. Boğaziçi Zirvesi'nin açılışında konuşan Samsunlu,Türkiye olarak genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduklarını ifade ederek. bu durumun çok büyük bir enerji ve güven verdiğini söyledi.

2031 yılına kadar global havacılığın ağırlık merkezinin Asya ve Avrupa arasında Türkiye'nin güneyine kaymasını beklediklerini kaydeden Samsunlu şunları kaydetti:

"Bir önceki havalimanı 38 milyon terminal kapasitesi ile mevcut hacim olan yıllık 68 milyon talebi kaldıramıyordu. Ulaştırma sektörü dünyada çok hızlı büyüyen bir sektör. Dünyada bugün seyahat eden 4 milyar yolcu var ve 20 yıl sonra 8 milyar olacak. 20 bin uçak yolcuları bugün taşıyor 20 sene sonra 40 bin uçak taşıyacak. Bu kadar büyük bir büyümeyi ancak yeni yatırımlar ile kaldırabiliriz."

Kadri Samsunlu, " İstanbul'a 3 saat mesafede 60'tan fazla başkent, 120'den fazla ülke var. Böylesine stratejik bir lokasyona sahip olmak bizim için büyük bir şans. Dar gövdeli uçaklarla batıda Izlanda'dan doğuda Hindistan'a kadar uçabiliyorsunuz. Afrika'da Nijerya ve Kenya'ya ulaşabiliyorsunuz. Geniş gövdeli uçaklarla Avustralya ve Güney Amerika'da, Şili hariç, dünyanın her yerine ulaşabiliyorsunuz. Bu avantajlarından ötürü İstanbul kültürler arasında bir köprü olmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

Samsunlu, "Ulaştırma sektörü Türkiye için stratejik bir sektör. Türkiye bu alanda önemli yatırımlar yapmıştır. Havalimanı sayısı 24'ten 56'ya çıkmış, yolcu sayısı ise 33 milyondan 200 milyonları aşmıştır. 85 milyon nüfusumuz ve turizm potansiyelimiz ile önemli merkez olacağız. İstanbul havalimanları yolcu sayısı 2010 yılının başında 37 milyon iken şu an 100 milyonu geçmiştir." ifadelerini kullandı.