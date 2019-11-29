Son Dakika Haberleri: 10. Boğaziçi Zirvesi
Son Dakika Güncel 10. Boğaziçi Zirvesi - Son Dakika

10. Boğaziçi Zirvesi

6 saat önce

Migros Ticaret AŞ İcra Kurulu Üyesi Cem Rodoslu, "Tarım bizim geleceğimiz. Bu sebeple hem ülkemize hem de dünyamıza karşı sorumluluklarımız var." ifadelerini kullandı.

10. Boğaziçi Zirvesi, System.String[]

Migros Ticaret AŞ İcra Kurulu Üyesi Cem Rodoslu, "Tarım bizim geleceğimiz. Bu sebeple hem ülkemize hem de dünyamıza karşı sorumluluklarımız var." ifadelerini kullandı.

Migros açıklamasına göre, Rodoslu, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Uluslararası İş birliği Platformu tarafından bu yıl "Yeni Bir Dünya Düzenine Doğru" temasıyla 10. kez gerçekleştirilen Boğaziçi Zirvesi'nde düzenlenen "Akıllı Tarım ve Gıda" başlığıyla düzenlenen konferansta konuştu.

Rodoslu, "Tarım bizim geleceğimiz. Bu sebeple hem ülkemize hem de dünyamıza karşı sorumluluklarımız var. Migros olarak Türkiye'de ilk kez İyi Tarım Uygulamaları (İTU) ile üretilen ürünleri tüketicilere sunan perakendeci olduk. Ciromuzun yüzde 77'si tarıma dayalı olarak gerçekleşiyor. 9 yılda 800 bin ton İTU ve organik sertifikalı meyve ve sebzeyi müşterilerimize ulaştırdık. Tavuk ve hindi ürünlerimizin yüzde 100'ü İTU sertifikalı. 3 yılda 1 milyon 300 bin litre İTU'lu çiğ süt satışı gerçekleştirdik. İTU sayesinde tarımda kullanılan kimyasal oranı yüzde 40 azaldı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de tarım alanında önemli bir yere sahip olan kooperatiflere, üreticilere alımlarda öncelik sağladıklarını bildiren Rodoslu, "Türkiye'nin her bölgesinde meyve sebze alım bölgemiz var, 400 bin ton meyve sebze alımı yapıyoruz. 2250 kişilik dev bir manav kadromuz var. Sadece sebze ve meyve değil, et konusunda da dünyanın en gelişmiş tesislerinden biri olan MİGET'e sahibiz. 2 bin 700 kasabımızla 70 bin ton kapasiteyle hizmet veriyoruz. Yılda 30 bin ton beyaz et, 27 bin ton da peynir alımımız var." değerlendirmesinde bulundu.

MİGROS TİC. A.Ş., Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekim'de dış ticaret açığı 1 milyar 808 milyon dolara yükseldi
Konuşma yapmak için kürsüye yönelen Merkel, düşmekten son anda kurtuldu İndirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinde AVM'lere akın etti Meteoroloji'den yurt geneline uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 22:40:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 10. Boğaziçi Zirvesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]