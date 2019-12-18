10. Buhara Medya Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10. Buhara Medya Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

10. Buhara Medya Ödülleri sahiplerini buldu

6 saat önce

Ankara'da Buhara Medya Grubunun düzenlediği gecede '10. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri' sahiplerini buldu.

10. Buhara Medya Ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]

Ankara'da Buhara Medya Grubunun düzenlediği gecede '10. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri' sahiplerini buldu.

Yılın sosyal medyayı en iyi kullanan belediye başkanı ödülü Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın oldu. Arı, bir otelde düzenlenen törenle ödülünü Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'dan aldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, Çiğdem Karaaslan, birçok siyasetçi ve televizyon sunucularının katıldığı ödül töreninde Ayla Çelik, Yusuf Güney ve Bülent Serttaş dinleyicilerine güzel bir gece yaşattı.

Bu ödülün bir başlangıç olduğunu ve birçok alanda ödül beklediklerini ifade eden Rasim Arı, "Siyasetten, bürokrasiden toplumun farklı kesimlerinden insanlarımız buradalar. Bu ödüllerin içerisinde bizde vardık. Bizde Nevşehir Belediyesi olarak sosyal medyayı en iyi kullanan belediye başkanı ödülü aldık. Bekliyordum bu ödülü. Biz göreve geldiğimiz günden beri sosyal medyayı Türkiye'de ve dünyada çok insanın bizi sosyal medyada takip etmesine sebep olacak işler yaptık. Farklı ve güzel çıkışlarımız da oldu. Zaman zaman toplumsal refleksi dile getiren çıkışlarımız oldu. Zaman zaman farklı kesimlerle paylaşımlar neticesinde karşı karşıya geldiğimiz anlar oldu. Temel olan şu vardı ki biz günlük vatandaşıma kullandığımız dili sosyal medyada kullanıyorduk. Gündüz vatandaşımızla sokakta nasıl bir konuşma gerçekleştiriyorsak, hizmet ve hürmet çerçevesinde kullandığımız dil aynısıydı. Bizim aslında sosyal medyada ödül almamızın sebebi günlük hayattaki tavrımızı sosyal medyaya yansıttık. Bu sadece bir başlangıç, önümüzdeki kitap okuyan, en fazla ağaç diken, en fazla sosyal aktivite, en fazla şehrin ayağa kalkmasını gerçekleştiren belediye ve belediye başkanı ödülünü alacağız" dedi.

(İHA)

Ankara, Buhara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:30 Kaynak: İHA
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