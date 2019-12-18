10. Buhara Medya Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10. Buhara Medya Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

10. Buhara Medya Ödülleri sahiplerini buldu

6 saat önce

Ankara'da Buhara Medya Grubu'nun düzenlediği '10. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri'nde yılın yerel yönetimler ödülüne Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan layık görüldü.

10. Buhara Medya Ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]

Ankara'da Buhara Medya Grubu'nun düzenlediği '10. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri'nde yılın yerel yönetimler ödülüne Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan layık görüldü.


Bir otelde düzenlenen ödül törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, Çiğdem Karaaslan, birçok siyasetçi ve televizyon sunucuları katıldı. Törende Ayla Çelik, Yusuf Güney ve Bülent Serttaş dinleyicilerine güzel bir gece yaşattı.


Yılın yerel yönetimler ödülünü alan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan'a layık olmak için çalışacaklarını ifade ederek, "Son dönemde Sincan Ankara'nın parlayan yıldızı. Sincan'a layık olmak için bıkmadan usanmadan mesai kavramı olmadan çalışıyoruz. Bizler de peş peşe ödüller almaya başladık. Sıfır atık meselesi gerçekten çok önemli. Biz bu 2 yıl içerisinde eğitim bilinçlendirme çalışması yapıyoruz. Bu kapsamında 100 bin kişiye verdiğimiz eğitimler sonucunda kişi başına düşen bir nokta 2 kilogram atık miktarını 0,85 kilogram düşürme başarısını elde ettik. Yani artık 600 bin Sincanlının 200 bininin atık çıkarmadığını görüyoruz. Eğitim meselesinin özellikle gençlerden ve çocuklardan başlayarak tüm topluma yayılmasını istiyoruz" dedi. - ANKARA

Sincan, Ankara, Buhara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP'li vekilin Melih Gökçek'le ilgili, "Masöz tutuyor" sözleri Meclis'i karıştırdı
Dolar son 2 ayın en yüksek seviyesinden işlem görüyor Türkiye'nin en genç muhtar adayı, gazete satın alarak medya patronu oldu Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ali Babacan'ın TV kanalı alacağı iddia edildi

Son Dakika Haberleri
22:06 Bilecik'te "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" etkinliği - Son Dakika
22:06 Fransa'da sendikalar emeklilik reformunun geri çekilmesini istiyor - Son Dakika
22:05 HDP'li Varto ve Bulanık belediye başkanları tutuklandı - Son Dakika
22:04 Muğla'da karbonmonoksitten zehirlenen kadın öldü - Son Dakika
22:04 Şans Topu çekildi (2) - Son Dakika
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Son Dakika
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 22:07:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 10. Buhara Medya Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]