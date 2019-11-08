Son Dakika Haberleri: 10 Burda AVM'de 'Interstellar Uzay Sergisi'
Son Dakika Magazin 10 Burda AVM'de 'Interstellar Uzay Sergisi'

10 Burda AVM'de 'Interstellar Uzay Sergisi'

6 saat önce

Esas Gayrimenkul tarafından açıldığı günden bu yana Balıkesir'in alışveriş, eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 10 Burda AVM,bilimve teknolojinin hangi boyutlara ulaşabileceğini deneyimleye bileceğiniz 'Interstellar Uzay Sergisi'ni meraklılarıyla buluşturuyor.

10 Burda AVM'de 'Interstellar Uzay Sergisi', System.String[]

Esas Gayrimenkul tarafından açıldığı günden bu yana Balıkesir'in alışveriş, eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 10 Burda AVM,bilimve teknolojinin hangi boyutlara ulaşabileceğini deneyimleye bileceğiniz 'Interstellar Uzay Sergisi'ni meraklılarıyla buluşturuyor.


15 Ekim 2019 - 15 Ocak 2020 tarihleri arasında kapılarını bilim tutkunlarına açan, uzayın gizemini yaşanabilir kılan 'Interstellar Uzay Sergisi', video mapping, 3D etkileşim simülasyonları, sanal gerçeklik teknolojilerini 360 derece sonsuzluk algısıyla sunuyor. Big Bang'den kara deliklere, Mars yüzeyinden Ay yüzeyine, Güneş Sistemi'nden yıldızlara uzanan bu sonsuz uzay yolculuğu 15 Ocak 2020 tarihine kadar 10 Burda AVM ziyaretçilerine açık olacak. Yıldızların büyülü dünyasına girmek isteyenler, 10 Burda Sergi Gişesinden ve Biletix üzerinden alacakları biletlerle bu eşsiz dünyayı deneyimleme fırsatı yakalayacak. 10 Burda AVM'de gerçekleşecek sergiyi hafta içi 10: 00 - 20: 00, hafta sonu ise 11: 00 - 22: 00 saatleri arasında gezmek mümkün olacak. Detaylı bilgiye 10 Burda AVM danışma noktasından ya da http://www.10burda.com/ internet sitesinden ulaşabilecekler. - BALIKESİR

Balıkesir, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:39 Kaynak: İHA
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