Son Dakika Haberleri: 10 Burda Avm'de Sevgililer Günü

10 Burda Avm'de Sevgililer Günü

59 dakika önce

Balıkesir'in alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi Esas 10 Burda AVM, Sevgililer Günü'nde romantik ve unutulmaz bir atmosfer sunuyor.

10 Burda Avm'de Sevgililer Günü, System.String[]
Balıkesir'in alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi Esas 10 Burda AVM, Sevgililer Günü'nde romantik ve unutulmaz bir atmosfer sunuyor.

10 Burda AVM, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısı ile hazırladığı,özel dekore edilmiş "Sevgi Yolu", aşk ve sevgi temalı dev harfler, rengarenk güller içerisinde sevdikleriniz ile birlikte fotoğraf çekilebileceğiniz "Sevgi Salıncağı" ve temalı özel fotoğraf çekim alanları ile Sevgililer Günü'nü ziyaretçileri için unutulmaz kılıyor. Bu özel atmosferin bir parçası olan Sevgi Salıncağı'nda çekilen fotoğrafını,#aşk10da hashtagi ile sosyal medyada paylaşan ziyaretçiler arasından çekilişle belirlenecek 4 çifte, romantik bir yemek fırsatı sunuyor.

14 Şubat Perşembe günü 16: 30-17: 30 ve 18: 30 saatlerinde gerçekleştirilecek Trio müzik dinletisi ile de Sevgililer Günü ruhunu yaşamak ve yaşatmak isteyen ziyaretçiler, 10 Burda'da unutulmaz bir Sevgililer Günü geçirecek. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:03 Kaynak: İHA

14 Şubat, Balıkesir, Sevgililer Günü, Magazin
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Talihsiz Kadın, 14 Şubat İçin Yardıma Gittiği Çiçekçide Eski Kocasının Silahlı Saldırısına Uğradı Sevgililer Günü Kampanyalarında Lider, Teknolojik Ürünler Oldu

Şarkıcı Hatice, Sevgililer Günü'ne Özel, Hamamdan Video Paylaştı Baba Olan Alişan'dan Duygulandıran Açıklama: Doğumu Gördüm Allah'a İnanmayan Taş Olur
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 13:02:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 10 Burda Avm'de Sevgililer Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]