10 Burda AVM'den sömestr boyunca eğlenceli etkinlikler

Balıkesir'in alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi 10 Burda AVM'de sömestr tatili bütün eğlencesi ile devam ediyor. Küçük ziyaretçilerini sömestr boyunca birbirinden keyifli etkinliklerle karşılayan 10 Burda AVM, çocuklara tatil keyfini doyasıya yaşatıyor. 18-22 Ocak tarihleri arasında Niloya etkinliğiyle çocuklara eğlenceli ve keyifli bir dünyanın kapılarını açan 10 Burda AVM'de minikler eğlence dolu bir dünyanın keyfini çıkarttı. 23-28 Ocak tarihleri arasında Harika Kanatlar, 29 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında ise Heidi karakterleri ile ilk kez 10 Burda AVM'de bir araya gelecek çocuklar, birbirinden eğlenceli ve öğretici şarkılarla ile dans edip, keyifli anlar yaşayacak. Etkinlikler, Sahne 10'da 14.00, 16.00 ve 18.00 saatlerinde düzenlenecek. Tatil boyunca en keyifli etkinlikler ile minik ziyaretçilerini buluşturacak 10 Burda AVM, ziyaretçilerini unutulmaz bir sömestre davet ediyor. - BALIKESİR