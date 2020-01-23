10 Burda AVM'den sömestr boyunca eğlenceli etkinlikler - Son Dakika
Son Dakika Magazin 10 Burda AVM'den sömestr boyunca eğlenceli etkinlikler - Son Dakika Magazin

10 Burda AVM'den sömestr boyunca eğlenceli etkinlikler

6 saat önce

Balıkesir'in alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi 10 Burda AVM'de sömestr tatili bütün eğlencesi ile devam ediyor.

10 Burda AVM'den sömestr boyunca eğlenceli etkinlikler, System.String[]

Balıkesir'in alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi 10 Burda AVM'de sömestr tatili bütün eğlencesi ile devam ediyor. Küçük ziyaretçilerini sömestr boyunca birbirinden keyifli etkinliklerle karşılayan 10 Burda AVM, çocuklara tatil keyfini doyasıya yaşatıyor. 18-22 Ocak tarihleri arasında Niloya etkinliğiyle çocuklara eğlenceli ve keyifli bir dünyanın kapılarını açan 10 Burda AVM'de minikler eğlence dolu bir dünyanın keyfini çıkarttı. 23-28 Ocak tarihleri arasında Harika Kanatlar, 29 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında ise Heidi karakterleri ile ilk kez 10 Burda AVM'de bir araya gelecek çocuklar, birbirinden eğlenceli ve öğretici şarkılarla ile dans edip, keyifli anlar yaşayacak. Etkinlikler, Sahne 10'da 14.00, 16.00 ve 18.00 saatlerinde düzenlenecek. Tatil boyunca en keyifli etkinlikler ile minik ziyaretçilerini buluşturacak 10 Burda AVM, ziyaretçilerini unutulmaz bir sömestre davet ediyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

17 kişinin hayatına mal olan corona virüsünün yarasa çorbasından bulaştığı iddia edildi
Şırnak'ta, kayıp Keldani çifti arama çalışmalarında 13'üncü gün İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Brexit tasarısını onayladı Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'a yeni transfer! Alara Turan da kadroya katıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 21:42:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 10 Burda AVM'den sömestr boyunca eğlenceli etkinlikler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]