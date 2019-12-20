10 Burda AVM, Hediye Köyü ile ziyaretçilerini sürprizler ve eğlence dolu anlarla karşılayacak - Son Dakika
Son Dakika Magazin 10 Burda AVM, Hediye Köyü ile ziyaretçilerini sürprizler ve eğlence dolu anlarla karşılayacak - Son Dakika Magazin

10 Burda AVM, Hediye Köyü ile ziyaretçilerini sürprizler ve eğlence dolu anlarla karşılayacak

6 saat önce

Balıkesir'in alışveriş ve eğlence merkezi haline gelen 10 Burda AVM, ziyaretçilerini birbirinden çeşitli hediyelik eşyaları ve lezzetli tatları bulabilecekleri, keyifli etkinliklere katılabilecekleri Hediye Köyü'ne davet ediyor.

10 Burda AVM, Hediye Köyü ile ziyaretçilerini sürprizler ve eğlence dolu anlarla karşılayacak, System.String[]

Balıkesir'in alışveriş ve eğlence merkezi haline gelen 10 Burda AVM, ziyaretçilerini birbirinden çeşitli hediyelik eşyaları ve lezzetli tatları bulabilecekleri, keyifli etkinliklere katılabilecekleri Hediye Köyü'ne davet ediyor.


21-31 Aralık tarihleri arasında Sahne 10'da kurulacak ahşap kulübelerden köy meydanından ve arabalardan oluşan 'Hediye Köyü' ile 10 Burda AVM, ziyaretçilerine keyifli dakikalar yaşatacak. Birbirinden renkli hediyelik ürünlerin ve lezzetlerin yer alacağı Hediye Köyü'nde ziyaretçiler, yeni yıl temalı çocuk atölyeleri ve çeşitli faaliyetlere ücretsiz olarak katılabilecekler. 10 Burda AVM, birbirinden eğlenceli etkinlikleri ve sürprizleriyle 'Hediye Köyü' ünde yeni yıla farklı bir başlangıç sunuyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Aralık, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:35 Kaynak: İHA
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