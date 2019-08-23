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10 Burda AVM'ye ödül

1 saat önce

Balıkesir'de, 10 Burda AVM, "Her şey 10'da" isimli projesiyle ödüle layık görüldü.

10 Burda AVM'ye ödül, System.String[]

Balıkesir'de, 10 Burda AVM, "Her şey 10'da" isimli projesiyle ödüle layık görüldü.


Kuruluşların ve çalışan profesyonellerin başarılarının onurlandırılması ve kamuoyuna tanıtılması amacıyla başlanan Stevie İş Ödülleri'nin değerlendirme sürecine, her yıl uluslararası binden fazla profesyonel katılıyor. Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve Kasım 2018'de kapılarını açan 10 Burda AVM, Her Şey 10'da projesi ile Uluslararası İş Ödülleri 2019'da başarısını bir kez daha tescillemiş oldu. Balıkesir'in adını ilk kez bir uluslararası platforma taşıyan 10 Burda AVM, açılıştan itibaren gösterdikleri destekten dolayı tüm Balıkesirlilere teşekkür etti. - BALIKESİR

Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:24 Kaynak: İHA
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