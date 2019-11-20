Son Dakika Haberleri: 10 Burda'yı ziyaret eden minikler eğlence dolu bir ara tatil geçirecek
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10 Burda'yı ziyaret eden minikler eğlence dolu bir ara tatil geçirecek

6 saat önce

Düzenlediği birbirinden eğlenceli etkinliklerle Balıkesirlilerin sosyal hayatına renk katan 10 Burda AVM, çocuklar için dopdolu ve çok eğlenceli bir ara tatil programı hazırladı.

10 Burda'yı ziyaret eden minikler eğlence dolu bir ara tatil geçirecek, System.String[]

Düzenlediği birbirinden eğlenceli etkinliklerle Balıkesirlilerin sosyal hayatına renk katan 10 Burda AVM, çocuklar için dopdolu ve çok eğlenceli bir ara tatil programı hazırladı.10 Burda'nın minik dostları için hazırladığı etkinlikler kapsamında 18-21 Kasım tarihleri arasında birbirinden eğlenceli ve öğretici 10 Burda Çocuk Tiyatrosu oyunları Sahne 10'da gerçekleşiyor. Her gün farklı bir çocuk oyunu saat 15.00'te oynanıyor.


TRT Çocuk kanalında ilgi ile izlenen ve çok sevilen çizgi film karakteri Kukuli ve arkadaşları ise 22-24 Kasım tarihleri arasında 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 saatlerinde Sahne 10'da çocuklarla buluşacak. Etkinlik kapsamında çocuklar birbirinden eğlenceli, öğretici çocuk şarkılarına keyifli danslar ile eşlik edecek.


Açıldığı günden bu yana gerçekleştirdiği ilklerle Balıkesir'in cazibe merkezi haline dönüşen10 Burda AVM, yaşamın tüm renklerini bölge halkıyla buluşturmaya devam ediyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:16 Kaynak: İHA
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