“10 büyük ekonomi içinde olmak için dijitalleşme şart”
1 saat önce
BUSİAD ile Bursa Uludağ Üniversitesi arasında 2010 yılından beri üniversite-sanayi işbirliği kapsamında devam eden seminerler dizisinin, 2019 bahar döneminin ikincisi "Dijital Dönüşüm: Mühendislik ve teknoloji yönetimi" üzerine gerçekleşti.
BUSİAD ile Bursa Uludağ Üniversitesi arasında 2010 yılından beri üniversite-sanayi işbirliği kapsamında devam eden seminerler dizisinin, 2019 bahar döneminin ikincisi "Dijital Dönüşüm: Mühendislik ve teknoloji yönetimi" üzerine gerçekleşti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:22
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