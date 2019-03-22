Son Dakika Haberleri: “10 büyük ekonomi içinde olmak için dijitalleşme şart”

“10 büyük ekonomi içinde olmak için dijitalleşme şart”

1 saat önce

BUSİAD ile Bursa Uludağ Üniversitesi arasında 2010 yılından beri üniversite-sanayi işbirliği kapsamında devam eden seminerler dizisinin, 2019 bahar döneminin ikincisi "Dijital Dönüşüm: Mühendislik ve teknoloji yönetimi" üzerine gerçekleşti.

“10 büyük ekonomi içinde olmak için dijitalleşme şart”, System.String[]
BUSİAD ile Bursa Uludağ Üniversitesi arasında 2010 yılından beri üniversite-sanayi işbirliği kapsamında devam eden seminerler dizisinin, 2019 bahar döneminin ikincisi "Dijital Dönüşüm: Mühendislik ve teknoloji yönetimi" üzerine gerçekleşti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:22 

Dönüşüm, Uludağ Üniversitesi, Bursa, Ekonomi
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