10 Büyük Otomobil Markasının Hafızalardan Çıkmayan 10 Mükemmel Reklamı

Yakın geçmişte yalnızca televizyon ve basılı medyada kendine yer bulan reklamlar, günümüzde internetin yaygınlaşmasıyla birlikte artık hayatımızın olağan bir parçası hâline geldi. Akıllı telefonlardan tabletlere, kullandığımız bilgisayarlardan metrodaki elektronik duyuru panolarına kadar her yerde karşımıza çıkan reklamlar, dünya çapındaki büyük şirketlerin yeni ürünlerini tanıtmak için kullandıkları en etkili araç durumunda.Her yıl birçok aracın tanıtımına ev sahipliği yapan otomotiv endüstrisi, reklam şirketlerine para kazandıran endüstrilerin başında geliyor. Dev otomobil üreticileri, yaptıkları büyük yatırımlarla reklamların gücünü kullanarak araçlarını tanıtmayı ve satışlarını arttırmayı hedefliyor. Otomobil tanıtımları için çekilen reklam filmleri de tanıtım süreçlerinin en önemli parçası.Birçok otomobil reklamı arasından sıyrılarak akılda kalıcı olmak için farklı senaryolar üzerine çalışan otomobil üreticileri ve reklam ajansları, kimi zaman oldukça başarılı işler ortaya koyabiliyor. Biz de otomobil reklamları arasından 10 başarılı reklam filmini sizler için bir araya getirdik. İşte yakın geçmişin hafızalara kazınan 10 efsane otomobil reklam filmi.1. Honda/ Accord2003 yılında Honda Accord için çekilen reklam filmi, Rube Goldberg makinesi teması ile yayınlandığı dönemde izleyenleri ekrana kilitlemişti. Yaklaşık 2 dakika uzunluğunda olan reklam filminin çekimleri, yapılan açıklamalara göre tam 4 gün sürmüş ve 605 deneme sonrasında tamamlanmıştı.2. Audi/ R8Alman otomobil üreticisi Audi, yayınladığı reklam filmleriyle her dönem adından söz ettiren bir firma. 2008 yılında Audi R8'i tanıtmak amacıyla çekilen bu reklam filmi, The Godfather filminin ünlü sahnesini bizlere yeniden yaşatıyor. R8'in o dönemki satışları göz önüne alındığında bu reklam filminin oldukça etkili olduğu söylenebilir.3. Citroen/ C42007 yılındaki Transformers filminden önce yayınlanan Citroen C4 reklamı, otomobil reklamlarının en sevileni olabilir. Citroen'in faaliyet gösterdiği neredeyse her ülkede yayınlanan bu reklam, aracın dünya çapında bir ün kazanmasını sağlamıştı.4. Land Rover/ Discovery 4İngiliz arazi aracı üreticisi Land Rover, Discovery 4 isimli aracını oldukça iyi düşünülmüş bir reklamla tanıtmıştı. 2012 yılında televizyonlarda yayınlanan reklamda Discovery 4 ile yapılabilecek keşifler, akıllıca kurgulanmış bir konsept ile seyircilere anlatılmıştı.5. Audi/ A6Alman otomobil üreticisi Audi, R8'den sonra ikinci bir reklam filmiyle daha karşımızda. 2009 yılında yayınlanan reklam filminde Taşıyıcı'yla birlikte ismi Audi ile özdeşleşen Jason Statham rol almıştı. Adeta kısa bir aksiyon filmini andıran reklam filmi, tüm dünyada büyük ilgi görmüş ve bu ilgi satışlara da yansımıştı.6. Shell ve FerrariFormula 1 tarihinin en uzun süren ortaklıklarından biri olan Shell ve Ferrari ortaklığını kutlamak için 2007 yılında yayınlanan reklam filmi, özellikle kurgusuyla büyük beğeni toplamıştı. Geçmişteki Ferrari yarış otomobillerini sırasıyla bizlere gösteren reklam filmi, bir Shell istasyonunda sonlanmıştı. Bu reklam filmi, herhangi bir aracı tanıtmasa da otomotiv endüstrisindeki en başarılı reklamlardan biri olduğu için listemizde yer alıyor.7. Peugeot/ 206Hikâyesiyle, müzikleriyle ve özgünlüğüyle otomotiv endüstrisinin en efsane reklam filmlerinden biri olan Peugeot 206 reklamı, 2003 yılında yayınlanmış ve izleyen herkesin beğenisini kazanmıştı. Ülkemizde de oldukça popüler olan bu reklam filmi, 1998 ile 2008 yılları arasında satılan Peugeot 206'nın satışlarını önemli derecede etkilemişti.8. General MotorsToyota'dan sonra dünyanın ikinci büyük otomobil üreticisi olan General Motors, 2007 yılında yayınladığı bir reklam filmiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Şirketin yeni nesil robotlarından birinin başından geçenleri konu alan reklam filmi, başlarda hüzünlendirse de finaliyle durumu toparlamıştı.9. AudiAudi'nin listemizdeki 3. reklam filmi olan bu reklam, yeni bir araç tanıtmaktan ziyade firmanın rakiplerine karşı verdiği bir gözdağıydı. Audi'nin logosundan yola çıkarak hazırlanmış harika reklam filmi, içinde araba olmadan da başarılı reklam filmleri üretilebileceğini göstermişti.10. BMW/ M5394 beygir gücüyle piyasaya sürüldüğü dönem dünyanın en hızlı sedan aracı unvanını elinde bulunduran BMW M5 için oldukça iyi düşünülmüş bir reklam filmi çekilmişti. 1998 yılında yayınlanan bu reklam filmi, finalindeki sürprizle izleyicilerden tam not almıştı. BMW M5 reklamı, birçok otorite tarafından hâlâ otomobil tarihinin en başarılı reklamı olarak gösteriliyor.Dev otomobil üreticilerinin yakın geçmişte yayınladığı reklam filmlerini bir araya getirdiğimiz yazımızın sonuna geldik. Sizce en başarılı reklam filmi hangisi? Yanıtlarınızı yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Otomobiller hakkındaki paylaşımlarımıza önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın : )