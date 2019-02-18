10 Camiden 100 Musluk Çaldılar

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Demet Akalın ve Okan Kurt Çiftinin Evine Hırsız Girdi

Son Dakika! Erdoğan'dan Net Mesaj: Ne Pahasına Olursa Olsun Terör Koridorunu Yıkacağız