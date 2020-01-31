10 cep telefonu çalan hırsız tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 10 cep telefonu çalan hırsız tutuklandı - Son Dakika

10 cep telefonu çalan hırsız tutuklandı

6 saat önce

Adana'da camını kırdığı iş yerine girerek 10 cep telefonu çalan zanlı önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.

10 cep telefonu çalan hırsız tutuklandı, System.String[]

Adana'da camını kırdığı iş yerine girerek 10 cep telefonu çalan zanlı önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet İ. vitrin camını kırarak girdiği iş yerinden 10 cep telefonu çaldı. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Alarmın devreye girmesi üzerine, iş yeri sahibi Ziya M. polisi aradı. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro ekipleri, şüpheli Mehmet İ.'yi kısa sürede çaldığı cep telefonlarıyla birlikte yakaladı. Ayrıca Mehmet İ.'nin iş yerine girdiği sırada başından yaralandığı öğrenildi.


Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan enkaz altından kurtarılan Azize Çelik ile telefonda görüştü
KVKK ile izinsiz fotoğraf ve cep numarası paylaşımına hapis cezası Telefonda 45 dakika oyaladıkları kişiyi 93 bin lira kredi çekerek dolandırdılar Konserinde küfür eden İrem Derici, Bülent Ersoy'un destek telefonuyla duygusal anlar yaşadı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 16:25:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 10 cep telefonu çalan hırsız tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]