10. Cerrahi Araştırma Kongresi Malatya'da başladı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık 10. Cerrahi Araştırma Kongresi Malatya'da başladı - Son Dakika

10. Cerrahi Araştırma Kongresi Malatya'da başladı

6 saat önce

Türk Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen 10. Cerrahi Araştırma Kongresi Malatya'da başladı.

10. Cerrahi Araştırma Kongresi Malatya'da başladı, System.String[]

Türk Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen 10. Cerrahi Araştırma Kongresi Malatya'da başladı.

Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Seher Demirer, kentteki bir otelde düzenlenen programın açılışında yaptığı konuşmada, kongreyi uzun yıllardır istikrarlı şekilde gerçekleştirmeye gayret ettiklerini söyledi.

Ekonomik sıkıntılardan dolayı son yıllarda kongreyi düzenlemekte zorlandıklarını anlatan Demirer, "Aslında bu kongre tamamen inovasyona yönelik, özellikle genç meslektaşlarımızın araştırmacı ruhunu açacak, onlara yeni yönler çizecek önemli bir bilimsel etkinlik. Fakat ekonomik zorluklardan dolayı gerçekte hak ettiği kadar boyutu ne yazık ki oluşturamadığımız söz konusu. Umarım önümüzdeki yıllarda daha farklı olur. Özellikle genç meslektaşlarımıza çok iş düşüyor. Yeni projeleriyle, fikirleriyle bu kongrede bilimsel katkıda bulunmaları tamamen onların bize katkısı olacak." dedi.

Prof. Dr. Seher Demirer, bu yıl kongreyi Malatya'da gerçekleştirdiklerini vurgulayarak İnönü Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında görevli hekimlerin inanılmazı başararak mucizeler yarattıklarını, Avrupa'da ve dünyada önemli işlere imza attıklarını kaydetti.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsünün Türkiye'de önemli merkezlerden olduğunu belirtti.

Enstitünün önemli başarılara imza attığını anlatan Kızılay, "Karaciğer Nakli Enstitüsü nakilde dünyanın neredeyse kutup yıldızı konumunda. Bir numaralı merkezi olduğunu gönül rahatlığıyla ifade edebiliriz. En çok önemsediğim alan burada Türkiye'de ve dünyada karaciğer nakli başta olmak üzere çok önemli cerrahların yetişmesidir. Burada çok önemli bir cerrahi ekibimiz var." diye konuştu.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Sezai Yılmaz da karaciğer naklinde önemli işler gerçekleştirdiklerini aktararak, "Üniversitemiz bünyesinde karaciğer nakil enstitüsü kurulmuştur. Bu yapı, içerik ve amaç olarak dünyada örneği olmayan bir enstitüdür. Bünyesinde araştırma laboratuvarları, yüksek lisans ve doktora öğrencileri vardır ve 152 yatağa sahiptir. Hastane, Turgut Özal Tıp Merkezinin organik yapısı içinde işlev göstermektedir. Avrupa'da en büyük karaciğer nakil merkeziyiz. Haziran ayında aynı anda yaptığımız 5 karaciğer nakli ile dünyanın en donanımlı, en güçlü karaciğer nakli merkezi olduğumuzu da gösterdik." şeklinde konuştu.

Programa, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da katıldı.

Çeşitli sunumlarla devam eden kongre 14 Aralık'ta sona erecek.

Malatya, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:02 Kaynak: AA
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