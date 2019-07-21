10 çocuk babası, avluda intihar etti
1 saat önce
MALATYA'da, Ahmet G., müstakil evinin avlusunda kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:15 Kaynak: DHA
MALATYA'da, Ahmet G., müstakil evinin avlusunda kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.
Olay, sabah saatlerinde Fatih
Mahallesinde meydana geldi. Sabah
uyanarak dışarı çıkan çocukları, emekli olan babaları Ahmet G.'yi, avluda tavana asılı halde buldu. Çocuklarının ihbarıyla eve gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde öldüğü anlaşılan Ahmet G.'nin cansız bedeni, polisin incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. 10 çocuk babası Ahmet G.'nin neden intihar ettiği araştırılıyor.
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