Son Dakika Haberleri: 10 çocuk babası, avluda intihar etti
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10 çocuk babası, avluda intihar etti

1 saat önce

MALATYA'da, Ahmet G., müstakil evinin avlusunda kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

10 çocuk babası, avluda intihar etti, System.String[]
MALATYA'da, Ahmet G., müstakil evinin avlusunda kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.
Olay, sabah saatlerinde Fatih Mahallesinde meydana geldi. Sabah uyanarak dışarı çıkan çocukları, emekli olan babaları Ahmet G.'yi, avluda tavana asılı halde buldu. Çocuklarının ihbarıyla eve gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde öldüğü anlaşılan Ahmet G.'nin cansız bedeni, polisin incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. 10 çocuk babası Ahmet G.'nin neden intihar ettiği araştırılıyor.


Fatih, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:15 Kaynak: DHA
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