10 Dakika 10 Metrelik Börek Yedi

Bursa'da düzenlenen 5'inci Börek Festivali renkli görüntülere sahne olurken, yarışmada, hakemlerin gözetiminde 10 dakika süre içerisinde 10 metre uzunluğunda börek yiyen Orhan Zeydan birinci olarak, bin 500 lira hediye çeki ve iki adet çeyrek altın kazandı.

Bursa'da düzenlenen 5'inci Börek Festivali renkli görüntülere sahne olurken, yarışmada, hakemlerin gözetiminde 10 dakika süre içerisinde 10 metre uzunluğunda börek yiyen Orhan Zeydan birinci olarak, bin 500 lira hediye çeki ve iki adet çeyrek altın kazandı.



Bursa'da İstanbul Caddesinde düzenlenen 5. Böbrek Festivali'nde En Uzun Börek Yeme Yarışmasına toplam 40 yarışmacı katıldı. Yarışmacılar, 10 dakika içerisinde 360 metre uzunluğundaki böreği yemeye çalışırken, keyifli geçen yarışma ilginç görüntüler oluşturdu. Bazı yarışmacıların boğulma noktasına geldiği yarışmayı, hedefin 12 metre olduğu yarışmada 10 metre böbreği yiyen Orhan Zeydan birinci olurken, ikinciliği 8 metre 20 santimetre ile Gökhan Taşçı, üçüncülüğü ise 6 metre 40 santimetre ile Uğur Zorlu kazandı.



Hasta Usta İkizler Börek firmasının sahibi Hasan Acar, birinci olan Orhan Zeydan'a bin 500 liralık hediye çeki ile iki çeyrek altın, diğer yarışmacılara 750 ile 500 liralık hediye çeki verdi. Bu yıl 5'inci Börek Festivalini düzenlediklerini belirten Hasan Acar, Daha önce dünyanın en uzun 2 bin 23 metre böreğini yaptık. Böylece en uzun börek yarışması düzenlemeye başladık. Dünya'nın birçok yerinde çeşitli festivaller yapılıyor. Bizim ülkemizde de milli yiyeceklerimize sahip çıkmak için bizde böyle bir yarışma düzenledik. Arkadaşımız 10 metre uzunluğunda böreği yedi. Kendisini kutluyorum. İleri yıllarda Bursa'da Balkan Börek Festivali yapmayı planlıyoruz. Bursa'nın adını dünyaya duyurmak istiyoruz dedi.



Yaklaşık 10 metre börek yediğini belirten Orhan Zeydan, Aslında çok börek yemek iş değil. Börek yerken zevk almak, keyif almaktı. Börek yerken çok keyif aldım. Çok lezzetli idi. Yarışmaya ailemin desteği ile hazırlandım. Beni bir hafta motive ettiler diye konuştu. Açılış sonrası vatandaşlara börek dağıtıldı. - Bursa

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