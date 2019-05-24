Son Dakika Haberleri: 10 dakika yağdı iş yerleri sular altında kaldı

10 dakika yağdı iş yerleri sular altında kaldı

4 saat önce

Samsun'da 10 dakika süren sağanak yağış ve kısa süreli dolunun ardından cadde ve sokaklar sular altında kalırken çok sayıda iş yerlerini su bastı.

10 dakika yağdı iş yerleri sular altında kaldı, System.String[]
Samsun'da 10 dakika süren sağanak yağış ve kısa süreli dolunun ardından cadde ve sokaklar sular altında kalırken çok sayıda iş yerlerini su bastı. Samsun'un İlkadım ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu 10 dakika içinde cadde ve sokakları sular altında bıraktı. Yağmur suları biranda cadde ve sokakları sular altında bıraktı. Çok sayıda iş yerini su bastı ve araçlar mahsur kaldı. Kısa süre süren su baskının ardından vatandaşlar iş yerlerini temizleme çalışması başlattı. Yağmur suları yollarda zarara yol açtı. Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.
(Muhammer Ay-Barış Gök/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 09:11 Kaynak: İHA
İlkadım, Samsun, Güncel
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