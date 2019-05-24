10 dakika yağdı iş yerleri sular altında kaldı
4 saat önce
Samsun'da 10 dakika süren sağanak yağış ve kısa süreli dolunun ardından cadde ve sokaklar sular altında kalırken çok sayıda iş yerlerini su bastı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 09:11 Kaynak: İHA
'da 10 dakika süren sağanak yağış ve kısa süreli dolunun ardından cadde ve sokaklar sular altında kalırken çok sayıda iş yerlerini su bastı. Samsun'un İlkadım
ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu 10 dakika içinde cadde ve sokakları sular altında bıraktı. Yağmur suları biranda cadde ve sokakları sular altında bıraktı. Çok sayıda iş yerini su bastı ve araçlar mahsur kaldı. Kısa süre süren su baskının ardından vatandaşlar iş yerlerini temizleme çalışması başlattı. Yağmur suları yollarda zarara yol açtı. Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.
(Muhammer Ay-Barış Gök/İHA)
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