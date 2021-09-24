10 dakikada 2 valiz ile 3 mont hırsızlığı kamerada - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, mağazadan 10 dakika içinde 2 valiz ve 3 mont çalan şüphelinin hırsızlık anları, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki akşam, kent merkezinde Emral Çarşısı'ndaki mağazada meydana geldi. Mağaza sahibi B.A. (66), sabah geldiğinde sayım yaptı ve 2 valiz ile 3 montun eksik olduğunu fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık şüphelisinin, 10 dakika içinde eşyaları çaldığı belirlendi. Polis ekipleri, kamera kayıtlarından tespit ettiği kişiyi gözaltına aldı.