10 dakikada 200 kilo ceviz kabuğunu soyan makine, üreticinin yüzünü güldürüyor

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde küçük sanayi sitesi içerisinde bir işletmede bulunan ceviz soyma makinesi, işçilik ve zamandan tasarruf nedeniyle üreticinin yüzünü güldürüyor.

Niksar'da 145 bin adet ceviz ağacı, ilçede en iyi katma değer oluşturan ürün olarak ön plana çıkıyor. Hasadın başlaması ile birlikte piyasaya sunulacak olan cevizin kabuğundan soyulması işlemi ise artık daha kolay. Cevizin içinin kararmaması ve ceviz karasından ellerini korumak isteyen vatandaşlar küçük sanayi sitesinde bulunan işletmenin yolunu tutuyor. Tonlarca ceviz, ceviz kabuğu soyma makinesinde kısa sürede zahmetsizce yeşil kabuğundan ayrılarak satışa hazır hale geliyor. Ceviz soyma makinesi ile soyulan cevizlerin dış kabuğu siyah olmuyor ve işçilikten de tasarruf sağlanmış oluyor.

Ceviz kabuğu soyma makinesinin avantajları

Ceviz soyma makinesi işletmecisi Enes Bolat, işlerinin yoğunluğundan memnun olduklarını kaydetti. 10 dakikada yaklaşık 2 ton cevizi kabuğundan soyduklarını, sezon boyunca ise yaklaşık 80 ila 100 ton arasında cevizin yeşil kabuğu soyma ve kurutma işi yaptıklarına dikkat çeken Bolat, "İnsanların bu makineyi ya da bu sistemi seçmelerindeki tercih özellikle pazar payını artırmasıdır. Özellikle cevizin üzerinde kalan beyaz damarlar cevizde nemlenmeden dolayı cevizin kuruma süresi artmakta ve üzerinde siyah bir boya bırakmakta. Bu da hem kalitesini düşürüyor hemde fiyatında büyük oranda olumsuz etkilere sebep oluyor. Kalite oranı görünümü ve temizliği artığı için hızlı çalışması ve ekonomik değerini yükselttiği için üreticiler bu sistemi tercih ediyorlar. Makinede soymamızın diğer bir avantajı ise, normalde cevizler hasat zamanı dış kabuğundan değil iç meyvesine bakarak anlaşılır, buda iç zarın kahverengi olduğu zamana denk gelmektedir. Böyle olduğu zaman bazı cevizler çatlayabilir bazıları ise çatlamayabilir. Erişmiş bir meyvede çatlama olmaz ve elde soymak mümkün değildir, geciktiği zaman içte kararma meydana getirmekte. Ne kadar esmerleşirse o kadar da fiyatı düşmektedir. Ayrıca elde soymada ceviz üzerinde siyah kalıntılar kalmakta, bu hem cevizi siyahlatıyor hemde cevizi soyan kişinin ellerinde uzun süre rahatsız edici kara bir leke bırakıyor. Makinede soyulan cevizlerde kabuk kalıntısı kalmadığı için güzel berrak bir görüntüyle pazara çıkmış oluyor" dedi.

İşçilik maliyeti düşüyor

Serenli beldesinde ceviz üretimi yapan Salih Şen ise 40 dönüm bahçesinden elde ettiği tonlarca cevizi sanayideki işletmeye getirdiğini ifade ederek, "İki kişiyle el gücüyle bu kadar cevizi kabuğundan soymak zaman ve emek açısında çok zor. Hem ayrıca cevizin yeşil kabuğu elde kara bir leke bırakıyor ve uzun süre de çıkmıyor. Cevizlerimi tarladan aldıktan sonra sanayiye getiriyorum soyma makinesinde kısa sürede hallediliyor. Burada makinede cevizin yeşil kabuğunu soydurmamızın diğer bir amacı da ceviz daha kaliteli oluyor, albenisi çok daha güzel olup göze hitap ediyor, evde yaptığımız zaman biraz siyah oluyor ama soyma makinesinde bembeyaz şekilde çıkıyor" dedi.

Ceviz üreticisi Nadir Kurt'ta, ceviz soymanın maliyetli bir iş olduğu için makineyi tercih ettiklerini belirterek, "Ceviz soymak maliyetli bir iş sabahtan akşama kadar ceviz soyuyorduk bütün zamanımızı bu işe harcıyorduk. Ellerimiz yeşil kabuktan dolayı kararıyordu, burada daha kolay hiç değilse işçilikten kazanıyoruz, fazla bir masrafı da yok daha temiz ve daha temiz soyuluyor onun için ceviz soyma makinesini tercih ediyorum. İnsanlara bir külfet oluyordu akşama kadar sabaha kadar ceviz soyuyorlardı, şimdi çuvallarla getiriyoruz bir saatte hepsini soydurup işimizi hallediyoruz. Daha önceden çuvallarda bekliyordu ceviz siyahlaşıyordu kararıyordu, şimdi daha güzel daha iyi ve temiz oluyor" diye konuştu.