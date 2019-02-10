Son Dakika Haberleri: 10 Dakikada 4.5 Milyar Yıl - Dünyamızın Hikayesi

10 Dakikada 4.5 Milyar Yıl - Dünyamızın Hikayesi

1 saat önce

Bugün, Dünya'nın tahmini 4.5 milyar önce nasıl oluştuğuna, buzul çağına, kıtaların oluşumu ve ilk insandan günümüze kadar süregelen bir yolculuğa çıkacağız.

Bugün, Dünya'nın tahmini 4.5 milyar önce nasıl oluştuğuna, buzul çağına, kıtaların oluşumu ve ilk insandan günümüze kadar süregelen bir yolculuğa çıkacağız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:25 Kaynak: Youtube

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