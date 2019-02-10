10 Dakikada 4.5 Milyar Yıl - Dünyamızın Hikayesi

Bugün, Dünya'nın tahmini 4.5 milyar önce nasıl oluştuğuna, buzul çağına, kıtaların oluşumu ve ilk insandan günümüze kadar süregelen bir yolculuğa çıkacağız.

Bugün, Dünya'nın tahmini 4.5 milyar önce nasıl oluştuğuna, buzul çağına, kıtaların oluşumu ve ilk insandan günümüze kadar süregelen bir yolculuğa çıkacağız.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Reynmen ve Merve Taşkın'ın Yıllar Önceki Görüntülü Konuşmalarının Videosu Ortaya Çıktı

Son Ankette Çarpıcı Sonuçlar! İşte İttifakların Oy Oranı

Emiliano Sala ile Dalga Geçen İki Taraftar Gözaltına Alındı