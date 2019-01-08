Son Dakika Haberleri: 10 Dakikada Kardan Adama Döndüler

10 Dakikada Kardan Adama Döndüler

1 saat önce

10 dakikada kardan adama döndüler Sivas'ta etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı 199 köy yolunu araç ulaşımına kapattıSİVAS - Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışına dışarıda yakalanan yayalar 10 dakika gibi kısa sürede kardan adama döndü.

10 dakikada kardan adama döndüler
Sivas'ta etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı 199 köy yolunu araç ulaşımına kapattı

SİVAS - Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışına dışarıda yakalanan yayalar 10 dakika gibi kısa sürede kardan adama döndü.
Sivas'ta bir süredir etkili olan soğuk hava ve kar yağışı gün içerisinde etkisini arttırdı. 199 köy yolu araç ulaşımına kapandı. Hava sıcaklığı gün içerisinde eksi 7 dereceye düştü. Biranda başlayan yoğun kar yağışına dışarıda yakalananlar beyaz örtü ile kaplandı. Yağan kardan dolayı mutlu olduklarını belirten Sivaslılar, yinede eksi soğukların kalmadığını, hava sıcaklığının sıfırın altında olmasına rağmen çokta soğuk olmadığını belirttiler. Sivas tarihi kent meydanında yağan taze karla kart postallık görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, yoğun kar yağışın Çarşamba günü sabah saatlerine kadar devam edeceği, vatandaşların kar yağışından kaynaklı olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:26 Kaynak: İHA

Yağan, Sivas, Genel
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