10 dakikalık hortum çatıları uçurdu - Son Dakika

AYDIN'ın İncirliova İlçesinde çıkan hortum kısa sürede ortalığı birbirine kattı. Belediye şantiyesinin 600 metrekarelik çatısını 30 metre ilerideki ahırın üzerine fırlattı. Yaşanan olayda şans eseri can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.Bugün saat 14.00 sırlarında, Koçarlı ilçesinde yağmurla birlikte çıkan hortum büyüyerek İncirliova ilçesinin kırsal Acarlar Mahallesi'ne kadar ilerledi. Toz bulutu oluşturan hortum, önü gelen masa, sandalye, kasa ve benzeri ne olursa önüne katıp, sürükleyip, etrafa saçtı. İncirliova Belediyesi'ne ait şantiyenin 600 metrekarelik sac çatısını 30 metre uçurarak arka tarafta bulunan 2 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırın üzerine attı. O anlara tanık olan vatandaşlar büyük şok yaşadı. Hayvan ahırının üzerine uçan çatı elektrik tellerini kopardı. İncirliova Belediye ekiplerinin yardımıyla vatandaşlar çatının altında kalan 2 adet ineği kurtararak, başka bir yere götürdü. AYDEM Elektrik Dağıtım Şirketi ekipleri ise bölgedeki elektrik akımını keserek olası büyük bir faciayı önledi. Hortum nedeniyle eseri can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu. İtfaiye ve polis ekipleri de olay yerine gelerek çalışma başlattı. Her şeyin bir anda olduğunu belirten vatandaşlar olay sonrasını anlattı. Hortumu görenlerden Harun Çevik, 'Belediye şantiyesinin çatısı uçtu önce bir güvercin kümesine çarptı, sonra evimin yanındaki ahırın üzerine düştü" dedi. Gürültü üzerine dışarı çıktığını belirten Mithat Bilal de, "Karşıdaki çatı komple buraya uçmuştu" dedi.