10 dakikalık yağmur yolları göle çevirdi - Son Dakika

10 dakikalık yağmur yolları göle çevirdi

KARABÜK - Karabük'te kısa süreli etkili olan yağış sonrası yollar dere yatağına döndü.

Kenttin bazı bölgelerinde akşam saatlerinde aniden bastıran ve 10 dakika boyunca dolu yağışı ile birlikte etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur sonrası kentin birçok bölgesinde yollarda ara sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nın bir bölümünde oluşan su birikintisine giren araçların ise sürücüleri zorlandı. Bazı araçlar ise arızalandı. Kurtuluş mahallesinde ise su dolan yollarda ise vatandaşlar ayakkabılarını çıkararak yürüdü. Metrekareye ortalama 10 kilogram yağış düşerken, belediye ekipleri su biriken yollarda tahliye ve temizleme çalışması başlattı.