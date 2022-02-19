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10 dükkanın ve 3 tırın küle döndüğü yangın böyle çıktı - Son Dakika

10 dükkanın ve 3 tırın küle döndüğü yangın böyle çıktı

19.02.2022 09:59
10 dükkanın ve 3 tırın küle döndüğü yangın böyle çıktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki nakliyeciler sitesinde 10 dükkan ve 3 tırın küle döndüğü yangının ilk anlarının görüntüsü ortaya çıktı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki nakliyeciler sitesinde 10 dükkan ve 3 tırın küle döndüğü yangının ilk anlarının görüntüsü ortaya çıktı. Alevlerin gökyüzüne yükseldiği ve patlamalarında yaşandığını yangın 16 itfaiye aracı ve 47 itfaiye personelinin müdahalesi ile 4 saatte tamamen kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anbar Mahallesi'nde bulunan nakliyeciler sitesinde bir dükkanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken dükkanın bitişiğinde bulunan 9 farklı dükkana ve 3 tıra da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. 16 itfaiye aracı ile 47 itfaiye personeli yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan'ın sevk ve idaresinde müdahale edilen yangın, 4 saatte tamamen söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangın böyle çıktı

Öte yandan, 10 dükkanın ve 3 tırın küle döndüğü yangının ilk başladığı anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Bir dükkanda başlayan yangının kısa sürede büyüyerek diğer dükkanlara ve tırlara sıçradığı görüldü. Amatör kameralara tarafından kaydedilen yangında zaman zaman patlamalarda meydana geldi.

Ayrıca, yangının ardından site içerisinde geniş çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının bıraktığı enkaz, gün ağarınca ortaya çıktı. - KAYSERİ

10 dükkanın ve 3 tırın küle döndüğü yangın böyle çıktı
10 dükkanın ve 3 tırın küle döndüğü yangın böyle çıktı
10 dükkanın ve 3 tırın küle döndüğü yangın böyle çıktı
10 dükkanın ve 3 tırın küle döndüğü yangın böyle çıktı
10 dükkanın ve 3 tırın küle döndüğü yangın böyle çıktı
10 dükkanın ve 3 tırın küle döndüğü yangın böyle çıktı
10 dükkanın ve 3 tırın küle döndüğü yangın böyle çıktı
10 dükkanın ve 3 tırın küle döndüğü yangın böyle çıktı
10 dükkanın ve 3 tırın küle döndüğü yangın böyle çıktı
10 dükkanın ve 3 tırın küle döndüğü yangın böyle çıktı
10 dükkanın ve 3 tırın küle döndüğü yangın böyle çıktı

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Kayseri, İtfaiye, Yangın, Anbar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 10 dükkanın ve 3 tırın küle döndüğü yangın böyle çıktı - Son Dakika


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