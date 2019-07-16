Son Dakika Haberleri: 10 düzensiz göçmen yakalandı
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10 düzensiz göçmen yakalandı

3 saat önce

Erzincan'da yasa dışı yollardan yurda giren 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Erzincan'da yasa dışı yollardan yurda giren 10 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yabancılar Bürosu ekipleri, Erzincan Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde yaptıkları kontrolde batı illerine gitmek üzere olan bir grup yabancı uyruklu kişiyi tespit etti.
Kimlik kontrolü ve inceleme sonucu yurda kaçak girdikleri belirlenen 3'ü Afganistan, 7'si Pakistan uyruklu 10 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.
10 düzensiz göçmen yakalandı
Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:36 Kaynak: AA
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