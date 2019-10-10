10 Ekim 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, yayın akışı bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 Maç Saati

02:45 Süper Lig Kısa Özet

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

05:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 Dünden Bugüne

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

11:00 Futbolun Şehirleri

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

16:00 Süper Lig Maç Özetleri

16:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

17:00 Türkiye'de Haftanın Golleri

17:00 Futbolun Şehirleri

17:30 Taraftar

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

20:45 Süper Lig Kısa Özet

22:00 Taraftar

22:30 Süper Lig Maç Özetleri

23:00 Taraftar

23:00 Haftanın Öyküleri

23:30 Dünden Bugüne

23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller