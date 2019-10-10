10 Ekim 2019 Kanal d Yayın Akışı
21 dakika önce
10 Ekim 2019 Perşembe günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:32 Kaynak: InterSinema.com
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, yayın akışı bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Zalim İstanbul
03:00 Neler Oluyor Hayatta
04:30 Gelinim Mutfakta
07:00 Akasya Durağı
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yaralı Kuşlar
17:00 Arka Sokaklar
19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Bana Normal Aktiviteler
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