10 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, yayın akışı bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Futbol Aklı

04:00 Spor Artı

04:00 Almanya Bundesliga Özetler

04:20 TFF 1. Lig Özetler

04:50 Spor Atlası

05:00 Premier Futbol

06:30 Almanya Bundesliga Özetler

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 A Milli Futbol Takımı Özetler

09:15 Avrupa Yolunda

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:25 Efsanelerin İzinde

12:30 A Milli Futbol Takımı Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Stüdyosu

15:20 Spor Atlası

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

17:30 Spor Akşamı

18:25 Takvim Yaprakları

18:30 Spor Merkezi

20:30 Spor Ana Haber

21:30 Aktüel Futbol

23:30 Avrupanın Paslaşması