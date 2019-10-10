10 Ekim 2019 Trt1 Yayın Akışı
21 dakika önce
10 Ekim 2019 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:32 Kaynak: InterSinema.com
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, yayın akışı bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Şampiyon
02:45 Elimi Bırakma
05:15 Benim Adım Melek
08:30 Elimi Bırakma
11:45 İmparatoriçe Ki
13:00 Aileler Yarışıyor
15:00 Benim Adım Melek
18:55 Doğrusu Ne?
19:00 Ana Haber
20:00 Şampiyon
23:30 Benim Adım Melek
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