10 Ekim 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Sefirin Kızı

01:00 Menajerimi Ara

03:10 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

05:30 Erkenci Kuş

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:00 Medcezir

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:00 Sinema

13:15 Gerçeğin Peşinde

15:30 Dizi

16:30 En Güzel Bölüm

16:30 Erkenci Kuş

16:45 Ah Nerede

18:30 Star Haber

20:00 Babil

20:00 İyi Günde Kötü Günde